На страже здоровья людей: Губернатор Иркутской области наградил лучших работников медицины

IrkutskMedia, 18 июня. В Иркутске накануне прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню медицинского работника. Губернатор региона поздравил специалистов с профессиональным праздником и отметил лучших работников сферы здравоохранения.
Как рассказали в пресс-службе областного правительства, событие прошло 17 июня в областной филармонии. В своей речи глава Приангарья Игорь Кобзев подчеркнул особую значимость медработников для жизни региона.
«Накануне профессионального праздника я рад приветствовать медицинский актив региона. Вы стоите на страже жизни и здоровья людей. Примите слова огромной благодарности за ваш труд. Низкий поклон ветеранам отрасли. Крепкого вам здоровья, сил и новых профессиональных побед», — отметил Игорь Кобзев.
В своём обращении он выделили ряд ключевых задач, которые на сегодня стоят перед медициной региона.
«Первое и ключевое — это решение кадрового вопроса. Далее акцент — на первичное звено. Помимо планового строительства ФАПов и капитальных ремонтов поликлиник, необходимо пересмотреть графики работы мобильных медицинских комплексов. Третье — развитие высокотехнологичной помощи. Приангарье — кузница хирургических кадров. Мы гордимся нашими центрами, где проводят сложнейшие вмешательства. Задача ближайших лет — наращивание телемедицинских консультаций», — подчеркнул глава.
В этот день медработники Приангарья получили как государственные награды, так и региональные. Две госнаграды «Медаль Луки Крымского» получили заведующая педиатрическим отделением Братской ДГБ Людмила Деньгуб и хирург Ангарской ДГБ № 1 Сергей Царьков.
Почётными званиями «Заслуженный врач Российской Федерации» были удостоены: врач медико-санитарной части аэропорта Иркутска Александр Ерусалимцев, врач Усть-Кутской РБ Татьяна Наседкина, заведующая отделением Ивано-Матрёнинской детской больницы Галина Петрова, заведующая отделением Иркутского филиала ФГАУ НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» Олеся Писаревская, заведующий отделом областного диагностического центра Владимир Хохлов, заведующий отделением Шелеховской РБ Владимир Щапов.
Заведующая ФАП посёлка Быково (Аларской РБ) Татьяна Хоботова получила звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».
«Каждая награда сегодня — это признание не только личных заслуг, но и ежедневного подвига коллективов медучреждений. Особенно отрадно, что среди награжденных — опытные наставники и представители сельского здравоохранения. Мы продолжим поддерживать наших специалистов, внедрять новые меры соцподдержки и делать медицину в Приангарье еще более доступной и качественной», — прокомментировал министр здравоохранения региона Андрей Модестов.
Пять работников медицины были удостоены званий «Заслуженный работник здравоохранения Иркутской области» удостоены пять медработников. Все собравшиеся получили почёные грамоты Минздрава РФ и региона, а также главы Приангарья и другие награды.
Ранее агентство рассказывало, что почти 30 жителей Иркутской области получили от имени президента награды в честь Дня России.