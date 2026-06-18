На страже здоровья людей: Губернатор Иркутской области наградил лучших работников медицины

«Каждая награда сегодня — это признание не только личных заслуг, но и ежедневного подвига коллективов медучреждений. Особенно отрадно, что среди награжденных — опытные наставники и представители сельского здравоохранения. Мы продолжим поддерживать наших специалистов, внедрять новые меры соцподдержки и делать медицину в Приангарье еще более доступной и качественной», — прокомментировал министр здравоохранения региона Андрей Модестов.