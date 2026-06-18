«Авито»: более 40% молодых специалистов думали о переезде ради работы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Свыше 40% молодых российских специалистов рассматривали вариант переезда в другой город ради работы за последние три года. Это следует из исследования «Авито Работы» и «Авито Рекламы», которое есть в распоряжении ТАСС.
«За последние три года возможность переезда в другой город ради работы суммарно рассматривали 44% сотрудников. Каждый пятый (20%) серьезно изучал такой вариант, 16% думали о переезде, но отказались, а 8% уже сменили место жительства ради новой работы», — говорится в сообщении.
Чаще всего за последние три года по работе переезжали ремесленные мастера, создающие товары ручной работы, портные и сапожники (16%), топ-менеджеры (15%), обслуживающий персонал в общепите (15%), сотрудники маркетинга и PR (14%), водители и курьеры (11%), работники социальной сферы, искусства и культуры (11%), специалисты по продажам (11%), клинеры и помощники по хозяйству (11%), мастера по оказанию персональных услуг (11%), сотрудники салонов красоты (11%) и IT-специалисты (10%), указывается в исследовании.
Опрос проводился среди более чем 7 тыс. работающих россиян.