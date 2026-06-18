«Авито»: более 40% молодых специалистов думали о переезде ради работы

Чаще всего за последние три года по работе переезжали ремесленные мастера, создающие товары ручной работы, портные и сапожники (16%), топ-менеджеры (15%), обслуживающий персонал в общепите (15%), сотрудники маркетинга и PR (14%), водители и курьеры (11%), работники социальной сферы, искусства и культуры (11%), специалисты по продажам (11%), клинеры и помощники по хозяйству (11%), мастера по оказанию персональных услуг (11%), сотрудники салонов красоты (11%) и IT-специалисты (10%), указывается в исследовании.