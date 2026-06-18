Хабаровск одним из первых в России дал старт акции «Служу Отечеству»

— Дальний Восток всегда был и остается территорией сильных людей, первопроходцев и защитников. Наши ребята — ветераны СВО — показывают пример мужества, честности и настоящей преданности Родине. Когда школьники и студенты видят перед собой не абстрактного героя из книг, а своего земляка, соседа, отца своего одноклассника — это работает гораздо сильнее любых слов. Такие встречи воспитывают не назиданиями, а живым чувством сопричастности. Мы должны сделать всё, чтобы память о подвигах наших бойцов и их повседневный ратный труд становились основой для формирования характера подрастающего поколения, — отметил Юрий Трутнев.