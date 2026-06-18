Хабаровск одним из первых в России дал старт акции «Служу Отечеству»

В Хабаровске дали старт всероссийской акции «Служу Отечеству». Участники специальной военной операции встречаются с молодёжью, рассказывают о своих судьбах, боевом опыте и отвечают на вопросы. Проект позволяет через личные встречи и истории защитников Родины передавать подрастающему поколению ценности, которые лежат в основе единства нашего общества, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Инициаторы проведения патриотической акции общество «Знание» и Государственный фонд «Защитники Отечества».
Хабаровск стал одним из первых городов, в которых проходят встречи с ветеранами. Участник СВО гвардии сержант Артем Бельский встретился с учениками гимназии № 3 имени М. Ф. Панькова. Он рассказал, как осенью 2022 года ушел добровольцем на СВО, о своей работе за «лентой», возвращении в мирную жизнь после демобилизации.
Заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев отметил важность личного примера в воспитании молодежи.
— Дальний Восток всегда был и остается территорией сильных людей, первопроходцев и защитников. Наши ребята — ветераны СВО — показывают пример мужества, честности и настоящей преданности Родине. Когда школьники и студенты видят перед собой не абстрактного героя из книг, а своего земляка, соседа, отца своего одноклассника — это работает гораздо сильнее любых слов. Такие встречи воспитывают не назиданиями, а живым чувством сопричастности. Мы должны сделать всё, чтобы память о подвигах наших бойцов и их повседневный ратный труд становились основой для формирования характера подрастающего поколения, — отметил Юрий Трутнев.
Всероссийскую акцию «Служу Отечеству» проводят Государственный фонд «Защитники Отечества» и Общество «Знание» с 2024 года. За это время состоялось около 1300 встреч. Лекторами инициативы выступили более 300 ветеранов и участников специальной военной операции, состоящих на сопровождении фонда «Защитники Отечества».