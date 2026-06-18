Родственникам ветеранов боевых действий предоставили право на отпуск вне графика

Об этом сообщила РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец: «Право на отпуск вне графика отпусков предоставлено одному из родителей или одному из детей ветерана боевых действий, признанного инвалидом I или II группы».