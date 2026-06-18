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Родственникам ветеранов боевых действий предоставили право на отпуск вне графика

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Родители и дети ветеранов боевых действий, признанных инвалидами I или II группы, могут уйти в отпуск вне графика одновременно с отпуском военнослужащего.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Родители и дети ветеранов боевых действий, признанных инвалидами I или II группы, могут уйти в отпуск вне графика одновременно с отпуском военнослужащего.

Об этом сообщила РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец: «Право на отпуск вне графика отпусков предоставлено одному из родителей или одному из детей ветерана боевых действий, признанного инвалидом I или II группы».

Изменения в законодательство вступили в силу 5 июня. По словам эксперта, работодатель обязан подписать таким сотрудникам заявление на отпуск в любое удобное для них время.