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В Москве начали делить наследство ведущего Алексея Пиманова

Открыто наследственное дело Алексея Пиманова: недвижимость в Москве и права на телепроекты. Коттедж в Можайске не входит в наследство — он принадлежит супруге. Три брака могут повлиять на раздел. Подробности на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

В Москве открыто наследственное дело после смерти режиссера и телеведущего Алексея Пиманова. Он скончался 23 апреля 2026 года в возрасте 64 лет.

«Наследственное дело открыто», — говорится в материалах, с которыми ознакомился aif.ru.

Как уточняется, дело ведет один из столичных нотариусов.

Согласно открытым данным, в состав наследства входят объекты недвижимости в Москве, а также исключительные права на телевизионные и кинопроекты. Коттедж в Можайском районе Москвы, в котором Пиманов проживал с супругой Ольгой Погодиной, является её добрачным имуществом и в наследственную массу не включается. Загородный дом в Подмосковье был построен Пимановым во втором браке с Валентиной Ждановой и остался у неё после развода.

Причиной смерти режиссера стал острый инфаркт миокарда.

Пиманов был известным тележурналистом, более четверти века бессменным ведущим программы «Человек и закон» на Первом канале, а также режиссером, продюсером и общественным деятелем.

Ранее юрист Александр Хаминский рассказал в комментарии aif.ru, как будет делиться наследство Алексея Пиманова.

Эксперт обратил внимание на важную деталь: поскольку Пиманов был женат трижды, будет иметь значение, был ли осуществлен раздел имущества после первого и второго разводов.