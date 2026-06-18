В Москве начали делить наследство ведущего Алексея Пиманова

Согласно открытым данным, в состав наследства входят объекты недвижимости в Москве, а также исключительные права на телевизионные и кинопроекты. Коттедж в Можайском районе Москвы, в котором Пиманов проживал с супругой Ольгой Погодиной, является её добрачным имуществом и в наследственную массу не включается. Загородный дом в Подмосковье был построен Пимановым во втором браке с Валентиной Ждановой и остался у неё после развода.