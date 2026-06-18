В Москве начали делить наследство ведущего Алексея Пиманова

В Москве открыто наследственное дело после смерти режиссера и телеведущего Алексея Пиманова. Он скончался 23 апреля 2026 года в возрасте 64 лет.
«Наследственное дело открыто», — говорится в материалах, с которыми ознакомился aif.ru.
Как уточняется, дело ведет один из столичных нотариусов.
Согласно открытым данным, в состав наследства входят объекты недвижимости в Москве, а также исключительные права на телевизионные и кинопроекты. Коттедж в Можайском районе Москвы, в котором Пиманов проживал с супругой Ольгой Погодиной, является её добрачным имуществом и в наследственную массу не включается. Загородный дом в Подмосковье был построен Пимановым во втором браке с Валентиной Ждановой и остался у неё после развода.
Причиной смерти режиссера стал острый инфаркт миокарда.
Пиманов был известным тележурналистом, более четверти века бессменным ведущим программы «Человек и закон» на Первом канале, а также режиссером, продюсером и общественным деятелем.
Ранее юрист Александр Хаминский рассказал в комментарии aif.ru, как будет делиться наследство Алексея Пиманова.
Эксперт обратил внимание на важную деталь: поскольку Пиманов был женат трижды, будет иметь значение, был ли осуществлен раздел имущества после первого и второго разводов.