Спорт, вечеринки и химиотерапия: онколог раскрыл правду о раке Лерчек

«Когда эффективность сходит на нет, нужно менять лечение… Вы искусственным образом проводите отбор, остаются клетки, устойчивые к лечению. Нужно время, чтобы сформировался новый клеточный клон… Должна сохраняться максимальная настороженность, потому что формируются новые клеточные группы, которые могут дать вам жару, потому что будут устойчивы к лечению. То есть, вся борьба еще впереди, в таких случаях лечение занимает год и больше», — резюмировал онколог.