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Спорт, вечеринки и химиотерапия: онколог раскрыл правду о раке Лерчек

Прокуратура требует провести повторную судмедэкспертизу блогера Лерчек. Врач Черемушкин раскрыл, как агрессивный рак и психология объясняют состояние Чекалиной, которую обвиняют в симуляции болезни.

Источник: Аргументы и факты

Новость о том, что у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких и позвоночнике, стала шоком для аудитории. Трагичность ситуации не вызвала сомнений, пока в сеть не попали кадры инфлюенсера из спортзала.

Подписчики возмутились: как можно после тяжелой химиотерапии тягать железо и выглядеть бодрой? Более того, незадолго до этого Лерчек посетила свадьбу подруги, где участвовала в конкурсах и общалась с гостями.

Эти события породили слухи о симуляции болезни. Aif.ru попросил врача-онколога Евгения Черемушкина оценить, что происходит с Чекалиной на самом деле.

Прокуратура требует экспертизу.

Ппрокуратура обратилась в суд с ходатайством о назначении повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы блогера. Интерес надзорного органа подогрет именно общественным резонансом и несоответствием «стандартного» образа онкобольного той картинке, которую транслирует Чекалина.

На фоне этого давления Лерчек публично объявила о прохождении уже седьмого курса химиотерапии.

Демонстрация борьбы до последнего.

Врач-онколог Евгений Черемушкин в разговоре с aif.ru указал на специфику лечения опухоли.

«Вряд ли кто-то решится фальсифицировать такую тяжелую болезнь, потому что профессионал быстро разберется что к чему. В течении болезни есть нюансы, которые могут объяснить это все. У Чекалиной агрессивно растущий рак. Клетки очень неустойчивые, быстро делятся, хорошо поддаются терапии. Начав лечение, вы получаете хороший, быстрый эффект. Молодой организм позволил все это компенсировать. Плюс она лечится в клинике, которая имеет весь арсенал», — пояснил врач.

Иными словами, парадоксальная активность пациентки — это еще не доказательство отсутствия болезни, а, возможно, маркер ее агрессивной формы, которая на первых этапах бурно реагирует на мощные препараты.

Психологический барьер.

Черемушкин подчеркнул, что нельзя сбрасывать со счетов и психологию смертельного диагноза. Поведение Чекалиной может быть защитной реакцией.

«Человек имеет смертельную болезнь, но он не верит, что это с ним может произойти… Тут столько всего намешано: и психология, и токсикология. У человека вся жизнь переворачивается и у всех разные поведенческие модели. Может, она показывает, что победит болезнь. А по сути, все идет своим чередом», — добавил врач.

Публичная демонстрация силы духа и попытки вести привычный образ жизни часто становятся для пациентов способом не «провалиться» в депрессию, а отрицание рисков — временным обезболивающим.

Главная опасность впереди.

Несмотря на кажущееся улучшение, онколог предостерегает от эйфории. Проблема агрессивного рака в его способности адаптироваться. Черемушкин описал механизм, который делает дальнейшее лечение непредсказуемым.

«Когда эффективность сходит на нет, нужно менять лечение… Вы искусственным образом проводите отбор, остаются клетки, устойчивые к лечению. Нужно время, чтобы сформировался новый клеточный клон… Должна сохраняться максимальная настороженность, потому что формируются новые клеточные группы, которые могут дать вам жару, потому что будут устойчивы к лечению. То есть, вся борьба еще впереди, в таких случаях лечение занимает год и больше», — резюмировал онколог.

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