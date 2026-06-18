Мэр Омска отмечает день рождения

Мэр Омска Сергей Шелест 18 июня отмечает день рождения. Ему исполнилось 57 лет.
Родился будущий омский градоначальник в селе Дружба Кокчетавской области (Казахстан). Окончил Щучинский политехникум по специальности «техник-электрик», после службы в войсках ВДВ учился в Акмолинском сельхозинституте. В 2015 году окончил аспирантуру ОмГТУ. Более 20 лет работал в электроэнергетике, пройдя путь до руководителя предприятия. Затем много лет возглавлял «ОмскВодоканал».
12 января 2022 года Сергей Шелест официально стал мэром города Омска.
В апреле 2026 года он подал документы на участие в выборах в Государственную думу. В мае этого года награждён Почётной грамотой президента России за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
У Сергея Николаевича две дочери и внучка.