Режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области 18 июня

Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Нижегородской области 18 июня. Об этом сообщает региональное РСЧС.
Граждан призывают соблюдать спокойствие и при необходимости звонить по телефону 112.
В аэропорту Нижнего Новгорода («Чкалов») действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. По информации онлайн-табло воздушной гавани, сейчас задерживается вылет рейса до Сочи (авиакомпания «Россия») и прилет рейсов из Антальи и Сочи.
Напомним что режим беспилотной опасности вводится в Нижегородской области в течение нескольких дней подряд.