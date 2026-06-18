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Режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области 18 июня

В аэропорту Нижнего Новгорода действуют ограничения.

Источник: Время

Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Нижегородской области 18 июня. Об этом сообщает региональное РСЧС.

Граждан призывают соблюдать спокойствие и при необходимости звонить по телефону 112.

В аэропорту Нижнего Новгорода («Чкалов») действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. По информации онлайн-табло воздушной гавани, сейчас задерживается вылет рейса до Сочи (авиакомпания «Россия») и прилет рейсов из Антальи и Сочи.

Напомним что режим беспилотной опасности вводится в Нижегородской области в течение нескольких дней подряд.