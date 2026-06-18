Режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области 18 июня

В аэропорту Нижнего Новгорода («Чкалов») действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. По информации онлайн-табло воздушной гавани, сейчас задерживается вылет рейса до Сочи (авиакомпания «Россия») и прилет рейсов из Антальи и Сочи.