Собянин: несколько БПЛА достигли московского НПЗ в Капотне

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ». Речь идет о московском нефтеперерабатывающем заводе в районе Капотня.
Как уточнил глава города, силы ПВО продолжают отражать массовую атаку беспилотников на Москву. Ранее Сергей Собянин писал о 33 сбитых БПЛА.
16 июня Московский НПЗ в Капотне уже получал повреждения из-за атаки беспилотников.
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