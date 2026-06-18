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В Волгоградской области отменили 8-часовую беспилотную опасность

Угроза удара беспилотниками ВСУ, действовавшая без малого восемь часов, устранена в Волгоградской области.

Угроза удара беспилотниками ВСУ, действовавшая без малого восемь часов, устранена в Волгоградской области.

О возможной атаке дронов жителей региона предупредили накануне в 22:08. Горожан в очередной раз попросили соблюдать простые правила безопасности, не выглядывая в окна и ограничив себя в прогулках по ночным улицам.

Об отмене режима беспилотной опасности стало известно в 5:58.

Несмотря на то, что волгоградский аэропорт всю ночь работал в штатном режиме, с утра в авиагавани задерживаются четыре рейса — два на прилет и два на вылет.

Фото Андрея Поручаева.