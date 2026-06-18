«Сухие выходные»: продажу спиртного ограничат в центре Владивостока из-за фестивалей

В связи с проведением масштабных общественных мероприятий в центре Владивостока в выходные дни вводятся временные ограничения на розничную продажу алкогольной продукции, сообщила пресс-служба городской администрации.
Так, 20 июня с 12:00 до 20:00 на набережной Спортивной гавани пройдёт празднование Дня Китая (12+), а 21 июня с 12:00 до 19:00 — 8-й Дальневосточный фестиваль исполнительского и декоративно-прикладного искусства «Грани творчества» (12+).
Согласно закону Приморья № 536-КЗ от 02.12.2009, продажа алкоголя запрещена в радиусе 100 метров от границ площадок проведения мероприятий: за час до начала, во время и в течение часа после их завершения.
Предпринимателям рекомендуется заранее скорректировать режим работы торговых точек.