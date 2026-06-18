Два современных наркозно-дыхательных аппарата появились в ОКБ Иркутска

IrkutskMedia, 18 июня. Благотворительный фонд имени Юрия Тена передал Иркутской областной клинической больнице два современных наркозно-дыхательных аппарата. Средства на него были выручены на традиционном аукционе «Дыхание жизни» (18+), который прошел весной этого года в Москве.
Оборудование передали в отделение микрохирургии и портальной гипертензии.
Благодаря новой технике микрохирурги могут выполнить весь объем вмешательства за один раз, без дробления на несколько этапов. Теперь эти аппараты будут надежными помощниками хирургов и анестезиологов в борьбе за здоровье детей.
«В Иркутской областной больнице работают уникальные для всего региона и Сибири детские специалисты. Они проводят сложнейшие реконструктивные операции на верхних и нижних конечностях. Время на спасение ребенка ограничено — всего 5−6 часов, и от этого зависит, сможет ли маленький пациент в будущем жить полноценной жизнью. Важно, что оборудование китайской фирмы Мindray хорошо зарекомендовало себя на российском рынке. Есть техническое сопровождение, специалисты по обучению», — отмечает депутат Госдумы РФ Сергей Тен.
«Это искусственное легкое имитирует человеческий вдох и выдох. Оно необходимо, чтобы проверить работу аппарата. Система вентиляции, анализ газов. Вот мы задали 400 миллилитров. Дыхательный объем установили. Хотелось бы выразить огромную благодарность за поставку оборудования. Это чрезвычайно важно в настоящих реалиях. Поскольку именно время в нашем случае играет ключевую роль», — рассказал заведующий детским отделением микрохирургии Иркутской областной клинической больницы Денис Корнилов.
В год в Иркутской области проводят до 20 сложнейших операций на конечностях у ребятишек. Практически каждого пациента врачи знают и остаются с ними на связи до полного выздоровления.
Благотворительному фонду имени Юрия Тена в этом году 30 лет. Сегодня вклад фонда в иркутское здравоохранение — огромный.