Два современных наркозно-дыхательных аппарата появились в ОКБ Иркутска

«В Иркутской областной больнице работают уникальные для всего региона и Сибири детские специалисты. Они проводят сложнейшие реконструктивные операции на верхних и нижних конечностях. Время на спасение ребенка ограничено — всего 5−6 часов, и от этого зависит, сможет ли маленький пациент в будущем жить полноценной жизнью. Важно, что оборудование китайской фирмы Мindray хорошо зарекомендовало себя на российском рынке. Есть техническое сопровождение, специалисты по обучению», — отмечает депутат Госдумы РФ Сергей Тен.