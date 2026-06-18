В Хабаровском крае закрыли 13 аттракционов после проверки Гостехнадзора

Среди объектов, где регистрацию приостановили, — карусель «Хип-Хоп» на городских прудах в Хабаровске, надувные батуты в парке «Северный», на территории гостиничного комплекса «Ривьера» и в парке «Арлекин». В Комсомольске-на-Амуре в список попали батуты на площади Драматического театра и в парке «Судостроитель». Нарушения также выявили в Некрасовке, Чегдомыне и Богородском.