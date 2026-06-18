В Хабаровском крае закрыли 13 аттракционов после проверки Гостехнадзора

В Хабаровском крае после начала тёплого сезона проверили уличные аттракционы — от больших каруселей до надувных батутов. По итогам осмотра 13 объектов пока не допустили к работе, сообщили в главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края.
Инспекторы управления государственного технического надзора проверили более 50 зарегистрированных аттракционов. У части владельцев нашли серьёзные нарушения: где-то истёк срок технического освидетельствования, где-то не оказалось регистрации. До устранения нарушений такие батуты и карусели работать не должны.
Среди объектов, где регистрацию приостановили, — карусель «Хип-Хоп» на городских прудах в Хабаровске, надувные батуты в парке «Северный», на территории гостиничного комплекса «Ривьера» и в парке «Арлекин». В Комсомольске-на-Амуре в список попали батуты на площади Драматического театра и в парке «Судостроитель». Нарушения также выявили в Некрасовке, Чегдомыне и Богородском.
Проверяющие смотрели не только документы. На площадках должны быть приборы для измерения роста и веса детей, аптечки, ветромеры, журналы контроля, таблички с характеристиками и регистрационные знаки. Небольшие недочёты владельцы устраняли на месте, но работа без регистрации или с просроченной проверкой грозит административными мерами.
Начальник управления государственного технического надзора Валерий Яншин предупредил родителей: если у батута или карусели нет регистрационного знака либо дата последнего техосвидетельствования старше года, ребёнка на такой аттракцион лучше не пускать. Без ежегодной проверки может отказать компрессор, порваться шов или сломаться крепление.