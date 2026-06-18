Скандал: водители итальянских трамваев подглядывали через камеры

В Милане разгорелся скандал после появления информации о закрытом чате водителей общественного транспорта, где обсуждались записи с камер наблюдения, установленных в трамваях и автобусах. Поводом для проверки стали публикации, согласно которым в переписке размещались изображения пассажирок и комментарии к ним.
О существовании чата стало известно после того, как одна из женщин случайно увидела переписку в телефоне водителя. По ее словам, участники обсуждали материалы, полученные с камер видеонаблюдения, которые используются в общественном транспорте.
Пассажирка обратилась в полицию, заявив, что изображения были получены незаконным способом. Она также отметила, что опубликованные материалы касались преимущественно женщин и сопровождались непристойными комментариями.
Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, поскольку камеры в транспорте предназначены для обеспечения безопасности пассажиров и контроля за обстановкой в салоне. Итальянские СМИ обращают внимание, что распространявшиеся кадры не имели отношения к происшествиям или вопросам эксплуатации транспорта.
После огласки оператор общественного транспорта Милана начал внутреннее расследование. Одновременно в правоохранительные органы поступило заявление о возможном неправомерном использовании записей с камер наблюдения.
В профсоюзе работников транспорта произошедшее назвали крайне серьезным инцидентом. Там подчеркнули, что в случае подтверждения изложенных фактов речь может идти не только об уголовной ответственности, но и о возможных гражданских исках со стороны пострадавших.
Мэр Милана Беппе Сала призвал дождаться итогов проверки и осторожно подходить к оценке ситуации до завершения расследования.
Внимание следствия будет сосредоточено на том, кто именно имел доступ к архивам видеонаблюдения, насколько широко распространялись записи за пределами служебных целей и соблюдались ли действующие нормы защиты персональных данных при использовании оборудования в общественном транспорте.
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