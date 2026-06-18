Игроки омского «Авангарда» примут участие в «Матче года-2026»

В противостоянии команд КХЛ и НХЛ примут участие сразу три хоккеиста омского «Авангарда»: вратарь Никита Серебряков, нападающий Константин Окулов, а также защитник и капитан команды Дамир Шарипзянов. Напомним, все трое отметились на закрытии сезона КХЛ. Шарипзянов получил приз самого результативного защитника, «Золотую клюшку» и «Золотой шлем», последний также получил Константин Окулов; а Никиту Серебрякова признали лучшим вратарем сезона.