Игроки омского «Авангарда» примут участие в «Матче года-2026»

В противостоянии команд КХЛ и НХЛ примут участие сразу три хоккеиста омского «Авангарда»: вратарь Никита Серебряков, нападающий Константин Окулов, а также защитник и капитан команды Дамир Шарипзянов. Напомним, все трое отметились на закрытии сезона КХЛ. Шарипзянов получил приз самого результативного защитника, «Золотую клюшку» и «Золотой шлем», последний также получил Константин Окулов; а Никиту Серебрякова признали лучшим вратарем сезона.
Добавим, помимо «ястребов» в матче звезд примут участие вратари Игорь Шестеркин, Сергей Бобровский, Илья Сорокин, Ярослав Аскаров, Максим Дорожко; нападающие Александр Радулов, Максим Шалунов, Владимир Ткачев, Александр Овечкин, Артемий Панарин, Павел Бучневич, Кирилл Капризов, Василий Подколзин, Вадим Шипачев, Прохор Полтапов, Матвей Мичков, Дмитрий Силантьев, Дмитрий Яшкин, Артем Галимов, Кирилл Марченко, Александр Жаровский, Виталий Кравцов, Николай Голдобин, Марат Хуснутдинов, Александр Барабанов, Михаил Мальцев, Егор Сурин, Алексей Протас, Валерий Ничушкин, Андрей Кузьменко, Евгений Малкин, Андрей Свечников; защитники Егор Яковлев, Александр Никишин, Рушан Рафиков, Александр Романов, Владислав Гавриков, Михаил Сергачев, Илья Любушкин, Дмитрий Орлов, Иван Проворов, Даниил Пыленков, Павел Минтюков, Дмитрий Симашев, Никита Лямкин, Григорий Дронов.