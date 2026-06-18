Число работников моложе 40 лет в ЦФО сократилось за год на 2,5 процента

«За восемь лет средний возраст работников вырос с 40,9 до 42,7 года — российский рынок труда “постарел” почти на два года, — отмечают аналитики. — За тот же период количество занятых в стране увеличилось более чем на два миллиона человек, и этот прирост обеспечили старшие возрастные группы. Работники 40+ заметно увеличили свой удельный вес в общей занятости. Если в 2017 году на сотрудников старше 40 лет приходился 51 процент всех занятых, то в 2025 году их доля выросла до 58 процентов. В группе до 40 лет сегодня сосредоточены преимущественно малочисленные поколения 1990-х годов рождения, тогда как основу “трудового актива” старше 40 лет составляют более многочисленные поколения 1970−1980-х годов».