Число работников моложе 40 лет в ЦФО сократилось за год на 2,5 процента

О сокращении числа занятых жителей России в возрасте до 40 лет на 785 тысяч человек за год сообщили в аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Аналитики вывели эту цифру по итогам исследования на основе данных Росстата. В Центральном федеральном округе сокращение составило 215 тысяч человек, из которых чуть меньше 115 тысяч приходится на нестоличные регионы. Общая численность таких работников в 2025 году составила 31,2 миллиона человек (в ЦФО — 8,5 миллиона). Отмечается, что это минимальный показатель с 2017 года.
Открытием этот результат не стал: последствия «демографической ямы» 1990-х годов еще не один год будут сказываться на рынке труда, который сегодня испытывает острый дефицит кадров, в том числе — молодых и относительно молодых. По данным исследователей, наибольшее проседание наблюдается среди работников в возрасте 30−34 лет, где падение составило восемь процентов. То есть речь идет о людях, рожденных в первой половине 1990-х. Однако незначительно — на два процента, — но выросло число работников в возрасте 20−24 лет: на трудовую вахту становятся зумеры.
В среднем же число работников до 40 упало на 2,4 процента. В ЦФО этот показатель немного выше — 2,5 процента. При этом регионы Центральной России оказались в числе субъектов с наибольшим — в процентном отношении — падением числа сотрудников до 40. В первой десятке — четыре региона: Смоленская (-8,8 процента, первое место по данному показателю в стране), Костромская (-7,5 процента, третье место), Ивановская (-7,1 процента, шестое место) и Калужская (-5,9 процента, девятое место) области. Кроме них в десятке оказались Пензенская область, Марий Эл, Северная Осетия, Красноярский край, Чукотский АО и Чувашия.
При этом в противоположной десятке тоже нашлось место областям ЦФО. По росту числа работников до 40 лет лидируют Кабардино-Балкария, Ингушетия и Крым — 8,1, 7,1 и 2,9 процента соответственно. На четвертом месте — Орловская область (+2,8 процента), на седьмом — Липецкая (+1,0), на восьмом — Курская (+0,7). Остальные регионы ЦФО показали падение (см. таблицу).
Фото: Инфографика «РГ» / Елена Маркина.
Исследователи отметили тенденции, которые наблюдаются в более старших возрастных категориях: «В отличие от более молодых возрастов, среди работников старше 40 лет рост занятости наблюдался практически во всех возрастных диапазонах. В целом численность занятых 40+ в 2025 году увеличилась на 2,5 процента (плюс один миллион человек), достигнув 43,2 миллиона против 42,1 миллиона годом ранее. В результате доля работников старше 40 лет в общей численности занятых выросла до 58 процентов, тогда как годом ранее составляла 56,8 процента».
Что характерно, наиболее высокий темп прироста наблюдался среди занятых от 70 лет и старше: их число выросло на 5,9 процента (+19 тысяч человек), до 342 тысяч человек. Численность работников 60−69 лет увеличилась на 5,2 процента (+304 тысячи человек). «Это возрастная категория работников с максимальным профессиональным опытом и высокой степенью накопленного человеческого капитала, значительная часть которых продолжает трудовую деятельность и после достижения пенсионного возраста», — считают исследователи. Чуть менее значительно, но подросло и количество «трудовых единиц» и в возрасте от 40 до 60.
«За восемь лет средний возраст работников вырос с 40,9 до 42,7 года — российский рынок труда “постарел” почти на два года, — отмечают аналитики. — За тот же период количество занятых в стране увеличилось более чем на два миллиона человек, и этот прирост обеспечили старшие возрастные группы. Работники 40+ заметно увеличили свой удельный вес в общей занятости. Если в 2017 году на сотрудников старше 40 лет приходился 51 процент всех занятых, то в 2025 году их доля выросла до 58 процентов. В группе до 40 лет сегодня сосредоточены преимущественно малочисленные поколения 1990-х годов рождения, тогда как основу “трудового актива” старше 40 лет составляют более многочисленные поколения 1970−1980-х годов».