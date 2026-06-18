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Донбасс впервые на конкурсе водителей троллейбусов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ДНР впервые принимает участие во Всероссийском конкурсе «Лучший водитель троллейбуса — 2026», который проходит в Санкт-Петербурге.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ДНР впервые принимает участие во Всероссийском конкурсе «Лучший водитель троллейбуса — 2026», который проходит в Санкт-Петербурге.

Республику представят водители из Донецка, Горловки и Мариуполя. География участников простирается от Калининграда до Владивостока, от Севастополя и до Уфы. Город на Неве не случайно выбран площадкой проведения конкурса. В этом году исполнится 90 лет городскому троллейбусному движению.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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