Донбасс впервые на конкурсе водителей троллейбусов

Республику представят водители из Донецка, Горловки и Мариуполя. География участников простирается от Калининграда до Владивостока, от Севастополя и до Уфы. Город на Неве не случайно выбран площадкой проведения конкурса. В этом году исполнится 90 лет городскому троллейбусному движению.