Хабаровский ТЮЗ готовит аудиоспектакль по сказке «Снежная королева»

Хабаровский театр юного зрителя работает над созданием полномасштабного аудиоспектакля по сказке Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Куратором проекта выступил Виталий Федоров, а режиссером — Элина Дю. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», дата презентации проекта не разглашается.
Аудиоверсия спектакля сопровождается отдельно написанным музыкальным материалом композитора Александра Карякина. Вместе с этим профессионально звучащие голоса артистов дополнят качественным звуковым оформлением действий и окружения. Роль Герды озвучит Анастасия Дымнова, а роль Кая — Артем Тюников. Голосом Снежной королевы станет Ольга Шкуро.
— Наш спектакль для семейного прослушивания, для тех, кто любит аудиотеатр — и для тех, кто никогда его не слышал, но готов попробовать. Кто знает сказку наизусть — и для тех, кто открывает ее впервые, — отметили в ТЮЗе.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало, что Хабаровский ТЮЗ одержал победу в X Всероссийском фестивале театрального искусства. «Сказка про то, как маленький Акле планету спасал» стала лауреатом в номинации «Королевская сказка».