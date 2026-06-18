Хабаровский ТЮЗ готовит аудиоспектакль по сказке «Снежная королева»

— Наш спектакль для семейного прослушивания, для тех, кто любит аудиотеатр — и для тех, кто никогда его не слышал, но готов попробовать. Кто знает сказку наизусть — и для тех, кто открывает ее впервые, — отметили в ТЮЗе.