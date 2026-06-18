В Индии ищут тигра-людоеда: он жестоко растерзал мужчину и съел женщину

Уже на следующий день жертвой хищника стала 50-летняя жительница соседней деревни Кхалепурва — зверь подобрался к ней, когда она стригла траву у дома, вцепился в горло и утащил добычу в поле. Позднее сельчане обнаружили частично съеденные останки женщины.