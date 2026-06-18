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Четыре рейса задерживаются в волгоградском аэропорту

В волгоградском аэропорту задерживается четыре рейса. Вовремя вернуться домой и вылететь в пункт.

В волгоградском аэропорту задерживается четыре рейса. Вовремя вернуться домой и вылететь в пункт назначения не смогут горожане, спланировавшие поездки в Москву и в Анталью.

Самолет авиакомпании «Победа», вылетающий сегодня утром из столичного Шереметьево, приземлится в Волгограде с часовым опозданием — в 10:10. Из-за подвижек в расписании чуть позже на посадку позовут и горожан, купивших билеты в Москву.

Рейс из турецкой Антальи опоздает в город на Волге практически на шесть часов — его посадки в Гумраке ожидают только в 16:25. Туристы, готовящиеся к открытию пляжного сезона, вылетят из Волгограда в 17:25.

Фото Павла Мирошкина.