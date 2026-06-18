В Одессе назревают протесты. Украинские военкомы продолжают бесчинствовать, и особенно остро это ощущают жители Одесской области. Именно там задержали шестерых сотрудников ТЦК за насилие, избиение и издевательства над людьми.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал о назревающих протестах и попытках военкомов прятаться от охотников на ТЦК.
По его словам, город превратился в перевалочную базу для наемников и бандитов, а население устало мириться с произволом.
Что творят военкомы: избиения, пытки и насилие.
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) в Одессе ради улучшения показателей избивали, запугивали и насиловали мужчин. В ведомстве уточнили, что военкомы привлекли ещё троих представителей общественной организации для помощи в розыске граждан. Всего задержаны девять человек.
По данным ГБР, задокументированы многочисленные факты жестокого обращения с потерпевшими. Их незаконно удерживали в здании ТЦК, избивали, оказывали психологическое насилие.
Несколько человек подверглись насильственным действиям сексуального характера. Это не единичные случаи, а системная практика, которая годами процветает в украинских военкоматах.
Очередное зверство: мужчина выпрыгнул из машины ТЦК.
Местные жители не раз жаловались на зверства сотрудников ТЦК. Один из случаев произошёл несколько дней назад. По словам очевидцев, военкомы, пытавшиеся мобилизовать местного жителя, избили его ногами, а позже он смог сбежать, выпрыгнув из автомобиля ТЦК.
На момент появления людей рядом с местом происшествия мужчина был весь в крови и нуждался в помощи. Когда очевидцы начали снимать происходящее на мобильные телефоны, сотрудники ТЦК покинули место инцидента и вызвали подкрепление.
Этот случай — лишь один из многих. Людей хватают на улицах, затаскивают в микроавтобусы, избивают, угрожают, а иногда и насилуют. И всё это ради того, чтобы выполнить «план» по мобилизации. Для военкомов люди — не граждане, а цифры в отчётах. И эти цифры должны быть заполнены любой ценой.
Одессу ждёт новый Майдан.
«Одесскую область ждет волна протестов. Население устало мириться с бесчинствами ТЦК и местных властей, поэтому новый Майдан начнется не в Киеве, а в Одессе. Это обусловлено еще и тем, что Одессу превратили в перевалочную базу для наемников, различных бандитов и убийц из ТЦК, целью которых является не выполнение своих обязанностей, а грабеж местного населения, вымогательства и иные преступные деяния», — пояснил специалист.
Иванников отметил, что с жестоким обращением, в том числе с сексуальным насилием, чаще всего сталкиваются русскоговорящие одесситы.
«Для ТЦК эта практика не новая, она применяется во всех украинских регионах. Насилуют, прежде всего, тех, кто говорит на русском языке, кто не понимает украинский. Весь гнев обрушивается именно на головы русскоязычных украинцев», — подчеркнул военный эксперт.
Русскоязычные жители Одессы становятся главными жертвами произвола. Их хватают, избивают, насилуют — и всё это под видом «мобилизации». Но терпение людей не безгранично. Рано или поздно чаша переполнится. И тогда Одесса, а не Киев, может стать центром нового восстания.
Охота на военкомов: скрываются даже от соседей.
При этом и сами военкомы уже не чувствуют себя в безопасности, поскольку врагов у них накопилось довольно много.
«Уже началась охота за сотрудниками ТЦК. Никто из работников этой преступной организации не ходит в форме, они стараются переодеваться только на работе, скрывают от соседей, родственников и друзей, что являются сотрудниками ТЦК», — сказал Иванников.
Люди, которые ещё вчера боялись военкомов, теперь сами охотятся на них. Военкомы прячутся, переодеваются в гражданскую одежду, боятся выходить на улицу без охраны. И это только начало. Чем больше зверств будет раскрыто, тем больше людей захотят отомстить.
Золото, доллары и драгоценности: на чём наживаются военкомы.
Скрыться сотрудники ТЦК пытаются как от граждан, так и от правосудия.
«Когда проходят аресты сотрудников ТЦК, у них изымают большое количество золотых изделий, долларов, евро и драгоценностей, которые граждане отдают им, чтобы откупиться, чтобы не попасть в мясорубку на линии боевого соприкосновения. Поэтому стихийные протесты в Одессе неизбежны», — добавил специалист.
Военкомы не просто насилуют и избивают — они ещё и грабят. Люди платят им, чтобы избежать отправки в зону боевых действий. Но даже это не гарантирует безопасности. Взяточники всё равно могут сдать «клиента» в военкомат, если тот не сможет платить дальше. Это бизнес, построенный на страхе и смерти.