Одессу взрывают изнутри: люди с оружием берут власть в городе

Этот случай — лишь один из многих. Людей хватают на улицах, затаскивают в микроавтобусы, избивают, угрожают, а иногда и насилуют. И всё это ради того, чтобы выполнить «план» по мобилизации. Для военкомов люди — не граждане, а цифры в отчётах. И эти цифры должны быть заполнены любой ценой.