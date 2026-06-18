Умные часы, новая техника и ИИ-помощники: как изменится строительная отрасль в России

Строительный сектор в России ждет масштабная цифровизация: уже к 2028 году рынок цифровых решений для отрасли должен вырасти до 130 миллиардов рублей, а 50% проектных организаций должны перейти на экспертизу документации при помощи искусственного интеллекта. Как продвигается замещение импортного ПО, какие новые умные технологии внедряются в эту сферу уже сейчас, и с какими проблемами пока что не удалось справиться в достаточном объеме, обсудили участники круглого стола Комитета Совета Федерации по экономической политике на тему «Современные процессы цифровизации отрасли строительства», состоявшегося в среду, 17 июня. «Парламентская газета» рассказывает главное.
Фундаментальный этап пройден не везде.
Как отметил в ходе круглого стола член Комитета Совфеда о экономической политике Иван Евстифеев, строительная отрасль в буквальном смысле является одной из несущих опор российской экономики.
«Только в 2025 году вклад строительного комплекса и смежных отраслей в ВВП страны составил почти 22 триллиона рублей, или около 13%, — уточнил сенатор. — А за один только 2024 год в эксплуатацию было введено почти 108 миллионов квадратных метров жилья».
В этой связи цифровизация отрасли представляет собой стратегическую задачу — внедрение современных цифровых инструментов позволяет повысить производительность труда, а следовательно, напрямую влияет на продуктивность сектора и формирование комфортной «среды обитания» для российских граждан.
«2022 год, когда случился массовый исход зарубежных разработчиков ПО и цифровых систем, оказался для строительного комплекса, с одной стороны, болезненным, а с другой — распахнул окно возможностей, — отметил Иван Евстифеев. — И отечественные компании успешно им воспользовались. На сегодняшний день рынок цифровизации строительства оценивается в 26 миллиардов рублей и, по прогнозам экспертов, может вырасти до 131 миллиарда рублей к 2028 году».
Цифровизации отрасли активно способствует государство. Так, в 2024 году технологии информационного моделирования стали обязательными для объектов долевого строительства с государственным участием, а в 2025 году эта практика распространилась на объекты малоэтажной застройки.
Кроме того, Минстрой разработал систему ключевых показателей внедрения искусственного интеллекта. Согласно ей, в частности, уже в ближайшие годы вся экспертиза проектной документации должна будет проводиться в автоматическом режиме, а доля проектных компаний, использующих ИИ в своей деятельности, — вырасти до 50%. Совокупно это обеспечит экономический эффект в 47 миллиардов рублей в течение пяти лет.
Однако, констатировал Иван Евстифеев, пока все складывается не так просто, как хотелось бы. «Фундаментом для внедрения ИИ в строительные процессы является автоматизация, — подчеркнул сенатор. — А она у нас, как базовый этап цифровизации, пройдена не везде. До сих пор многие организации работают с бумажными носителями информации и разрозненными электронными таблицами».
Перенять региональный опыт.
Хорошей идеей кажется аккумулирование и тиражирование наиболее перспективных решений и находок на уровне регионов. Так, например, серьезные шаги в направлении цифровизации строительного комплекса уже сделала Москва.
«Еще с 2025 года на городских стройках внедрена единая система биометрического доступа, которая позволяет пройти на площадку только по Face ID, — рассказал начальник управления специальных проектов Департамента градостроительной политики города Москвы Вячеслав Лапенков. — Также есть опыт внедрения специальных умных часов, которые отслеживают реальное рабочее время сотрудников: сколько тратится на выполнение рабочих задач, сколько на перемещения, перекуры и так далее. Эта практика уже принесла ощутимую пользу. Как показал мониторинг, благодаря использованию часов производительность труда выросла на 10%. Кроме того, они позволяют отслеживать состояние сотрудников и оперативно реагировать на инциденты — например, если сотрудник упал или у него прекратился пульс».
Еще одна перспективная технология — инновационная система управления башенными кранами, когда «кабина» находится на земле, а стрелой оператор управляет удаленно. Это позволило на 70% сократить количество опасных ситуаций и на 10% повысить скорость выполнения высотных работ.
Своими эффективными практиками поделилась и Башкирия. Так, заместитель директора Республиканского градостроительного центра Наиль Гирфанов рассказал о том, что в республике создана единая Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности, контур которой включает в себя 18 видов услуг, 12 внешних информационных систем и более 1700 пользователей. Благодаря ее внедрению, по словам Наиля Гирфанова, уже удалось на 30—40% сократить сроки принятия решений, на 20—30% уменьшить бюджетные расходы на устранение последствий ошибок и обеспечить экономию в 15—25% на инфраструктурном строительстве.
Коснулись участники круглого стола и вопросов цифровизации строительства объектов железнодорожной инфраструктуры. Как отметил в своем выступлении директор Центра компетенций информационного моделирования объектов «Росжелдорпроекта» Дмитрий Чилин, в настоящий момент в отрасли удалось импортозаместить практически все иностранное ПО, за исключением одной позиции — программного обеспечения для проектирования железнодорожных мостов. Однако проблемы по-прежнему остаются.
«Сейчас мы сформировали требования к информационным моделям и по результатам изысканий делаем их в цифровом виде, — отметил Дмитрий Чилин. — Но с этим связана большая сложность — на подобные работы нет расценок. Особенно ярко эта сложность проявляется, если компания вынуждена привлекать субподрядчиков, занятых цифровым моделированием. Мы просто не можем заплатить им деньги за изыскания “в цифре”, поскольку единых стандартов нет, а требуют они очень много».
В итоге участники круглого стола договорились свести все прозвучавшие идеи и инициативы в один документ и предоставить его для обсуждения профильным комитетам и ведомствам.