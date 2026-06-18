Умные часы, новая техника и ИИ-помощники: как изменится строительная отрасль в России

«Еще с 2025 года на городских стройках внедрена единая система биометрического доступа, которая позволяет пройти на площадку только по Face ID, — рассказал начальник управления специальных проектов Департамента градостроительной политики города Москвы Вячеслав Лапенков. — Также есть опыт внедрения специальных умных часов, которые отслеживают реальное рабочее время сотрудников: сколько тратится на выполнение рабочих задач, сколько на перемещения, перекуры и так далее. Эта практика уже принесла ощутимую пользу. Как показал мониторинг, благодаря использованию часов производительность труда выросла на 10%. Кроме того, они позволяют отслеживать состояние сотрудников и оперативно реагировать на инциденты — например, если сотрудник упал или у него прекратился пульс».