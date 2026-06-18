Сотрудник МЧС с друзьями спасли тонущих детей в Красноярском крае

«Павел Николаев служит в пожарной охране с 2014 года. В скором времени он выйдет на заслуженный отдых, куда его проводят с соблюдением всех традиций пожарного братства. За эти годы на счету водителя сотни спасенных жизней, — рассказали в МЧС. — Сейчас в Главном управлении решается вопрос о награждении отважных героев».