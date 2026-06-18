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Сотрудник МЧС с друзьями спасли тонущих детей в Красноярском крае

В Кежемском округе очевидцы спасли троих тонущих 12-летних мальчиков, сообщили в ГУ МЧС Красноярского края.

В Кежемском округе очевидцы спасли троих тонущих 12-летних мальчиков, сообщили в ГУ МЧС Красноярского края.

Случай произошел 13 июня в селе Заледеево. Дети после рыбалки переходили вброд реку Чадобец (приток Ангары) и их понесло течением.

В этот момент их заметили отдыхающие на берегу водитель пожарного автомобиля МЧС Павел Николаев, и двое его друзей — Владимир Сизых (работает в противопожарной охране края) и Евгений Верхотуров. Мужчины не растерялись и бросились на помощь подросткам.

«Мальчики были в панике. Они вели себя так, как обычно ведут тонущие люди, — брыкались, пытались забраться на мужчин, едва не утопив их. Спасательная операция заняла около 40 минут, после чего изрядно нахлебавшихся воды детей передали медикам», — рассказали в МЧС.

Родители детей поблагодарили мужчин за самоотверженный поступок.

«Павел Николаев служит в пожарной охране с 2014 года. В скором времени он выйдет на заслуженный отдых, куда его проводят с соблюдением всех традиций пожарного братства. За эти годы на счету водителя сотни спасенных жизней, — рассказали в МЧС. — Сейчас в Главном управлении решается вопрос о награждении отважных героев».

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