Сотрудник МЧС с друзьями спасли тонущих детей в Красноярском крае

В Кежемском округе очевидцы спасли троих тонущих 12-летних мальчиков, сообщили в ГУ МЧС Красноярского края.
Случай произошел 13 июня в селе Заледеево. Дети после рыбалки переходили вброд реку Чадобец (приток Ангары) и их понесло течением.
В этот момент их заметили отдыхающие на берегу водитель пожарного автомобиля МЧС Павел Николаев, и двое его друзей — Владимир Сизых (работает в противопожарной охране края) и Евгений Верхотуров. Мужчины не растерялись и бросились на помощь подросткам.
«Мальчики были в панике. Они вели себя так, как обычно ведут тонущие люди, — брыкались, пытались забраться на мужчин, едва не утопив их. Спасательная операция заняла около 40 минут, после чего изрядно нахлебавшихся воды детей передали медикам», — рассказали в МЧС.
Родители детей поблагодарили мужчин за самоотверженный поступок.
«Павел Николаев служит в пожарной охране с 2014 года. В скором времени он выйдет на заслуженный отдых, куда его проводят с соблюдением всех традиций пожарного братства. За эти годы на счету водителя сотни спасенных жизней, — рассказали в МЧС. — Сейчас в Главном управлении решается вопрос о награждении отважных героев».
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.