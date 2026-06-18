Двери закрываются: приморскому селлеру с WB «проезд» на метро обошелся в сотни тысяч

Арбитражный суд Приморского края частично удовлетворил иск ГУП «Московский метрополитен» к владивостокскому ООО «БСД-Групп» о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак. Согласно материалам дела, столичная подземка отсудила у коммерсантов 384 994 рубля.
Поводом для разбирательства стал нелегальный мерч. В ходе мониторинга интернета юристы метрополитена обнаружили на страницах маркетплейса Wildberries сувенирную продукцию: подарочные кружки «Метро Москвы» и «Транспорт столицы». На товарах незаконно использовалась знаменитая серия товарных знаков в виде узнаваемой буквы «М», права на которую принадлежат метрополитену.
Поскольку никаких лицензионных договоров предприниматели с транспортным ведомством не заключали, в их адрес была направлена досудебная претензия. Изначально «Московский метрополитен» требовал выплатить 577 492 рубля. Однако суд первой инстанции, изучив скриншоты интернет-магазина и подтвердив факт нарушения, счел сумму завышенной.
Руководствуясь принципами разумности и соразмерности, арбитраж снизил размер компенсации до 384,9 тысяч рублей. Согласно порталу проверки контрагентов Seldon.Basis, ООО «БСД-Групп» специализируется на прочих видах полиграфической деятельности. В компании числится всего один сотрудник, а сам бизнес несет убытки.
По итогам 2025 года выручка компании упала на 59%, а чистый убыток превысил 4,2 млн рублей. При этом, согласно сайту компании, у нее два офиса: один во Владивостоке, второй в Москве. Среди клиентов крупные частные компании («Яндекс», ДНС, ПИК и другие), а также государственные ведомства (правительство Москвы, Минобороны