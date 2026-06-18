Двери закрываются: приморскому селлеру с WB «проезд» на метро обошелся в сотни тысяч

По итогам 2025 года выручка компании упала на 59%, а чистый убыток превысил 4,2 млн рублей. При этом, согласно сайту компании, у нее два офиса: один во Владивостоке, второй в Москве. Среди клиентов крупные частные компании («Яндекс», ДНС, ПИК и другие), а также государственные ведомства (правительство Москвы, Минобороны и т. д. ).