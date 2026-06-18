На жилье или пенсию: на что лучше использовать накопления в Казахстане

В Казахстане предусмотрена возможность изымать часть своих пенсионных накоплений и тратить их на покупку жилья или лечение. Однако после последнего повышения порогов минимальной достаточности сделать это стало практически невозможно.
Между тем у этого повышения, как считает экономист Руслан Султанов, есть вполне себе рабочая логика. В своем Telegram-канале «Экономический ликбез» он объясняет, почему казахстанцам стоит не переживать о повышении порогов, а сконцентрироваться на увеличении своих накоплений.
Сейчас пенсионеры получают адекватные выплаты, потому что существует солидарная пенсия — она положена гражданам, у которых есть трудовой стаж до 1998 года. «Но этот ресурс постепенно исчезает. Даже среди тех, кто выходит на пенсию сегодня, все меньше людей имеют полный стаж, необходимый для получения максимальной солидарной пенсии. Для поколения, которому сейчас 40−45 лет и меньше, ситуация будет жестче. Их будущая пенсия будет зависеть в основном от двух вещей: базовой пенсии от государства и собственных накоплений. Поэтому каждый тенге на пенсионном счете становится намного важнее, чем раньше», — объясняет экономист.
Для примера: гражданин накопил значительную сумму средств на пенсионном счете и решает использовать часть денег на покупку жилья. Решение кажется очевидным: квартира останется детям, ее можно сдавать в аренду, а цены на недвижимость, как многие считают, всегда растут. Однако после покупки на его счете осталось лишь 10 млн тенге. Сумма выглядит большой, однако по действующим правилам она даст около 54 тысяч тенге выплат в месяц из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Вместе с базовой пенсией общий доход составит примерно 90−114 тыс. тенге.
Согласно стандартам Международной организации труда, пенсионные выплаты должны достигать минимум 40% от ранее получаемого дохода. Получается, что даже 10 млн тенге накоплений не создают большого запаса прочности.
То есть повышение порогов — это не просто ограничение, а попытка государства сохранить накопления граждан, чтобы их хватило на адекватные пенсии в будущем, считает эксперт.
Кроме того, важно помнить, что ЕНПФ — это не просто «копилка». Средства там не лежат без дела, а постоянно инвестируются для получения дополнительного дохода, который затем начисляется обратно на счета вкладчиков. Трата денег на покупку жилья в итоге лишает граждан прибыли, которая поступила бы за все годы до выхода на пенсию.
Больше половины средств, которые сейчас хранятся в ЕНПФ, поступили не из взносов граждан, а благодаря инвестициям. «Когда вы снимаете деньги из ЕНПФ, вы теряете не только эту сумму, но и десятки лет будущего инвестиционного дохода. Поэтому выбор между пенсионными накоплениями и жильем — это выбор между уровнем жизни сейчас и уровнем жизни после выхода на пенсию», — отмечает эксперт.
Именно поэтому, как считает экономист, новые пороги достаточности выглядят скорее как защита будущих доходов, чем как запрет. Государство пытается снизить риск того, что через 20−30 лет миллионы людей окажутся на пенсии с собственной квартирой, но с очень небольшими ежемесячными выплатами.