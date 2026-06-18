На жилье или пенсию: на что лучше использовать накопления в Казахстане

Сейчас пенсионеры получают адекватные выплаты, потому что существует солидарная пенсия — она положена гражданам, у которых есть трудовой стаж до 1998 года. «Но этот ресурс постепенно исчезает. Даже среди тех, кто выходит на пенсию сегодня, все меньше людей имеют полный стаж, необходимый для получения максимальной солидарной пенсии. Для поколения, которому сейчас 40−45 лет и меньше, ситуация будет жестче. Их будущая пенсия будет зависеть в основном от двух вещей: базовой пенсии от государства и собственных накоплений. Поэтому каждый тенге на пенсионном счете становится намного важнее, чем раньше», — объясняет экономист.