Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с министром просвещения РФ

«Компании региона проводят практики на своих площадках и готовы взять ребят на работу сразу после выпуска. В мастерских для уроков технологии создаем условия, которые приближены в настоящему цеху, чтобы школьники могли освоить навыки рабочих профессий. В рамках федерального и регионального проектов устанавливаем современное оборудование — станки с ЧПУ и лазером, верстаки и инструменты», — отметил Дмитрий Махонин.