Жительница Красноярского края купила 400 граммов шашлыка по цене килограмма

В Минусинске шашлык «По-кавказски» после разморозки терял больше половины веса — с обещанного килограмма осталось чуть более 400 граммов. C такой проблемой в Роспотребнадзор Красноярского края обратилась горожанка.
В ведомстве рассказали, что женщина закупалась продуктами в магазине «Светофор» на улице Тимирязева. Специалисты провели выездное обследование и выяснили, что «похудевший» вне холодильника шашлык продавался без ценника и с нарушениями маркировки: отсутствовали сведения о производителе, месте осуществления деятельности и другая информация.
Продавец же сообщил, что производитель мяса — компания «Стадия-2». Всю партию замороженного шашлыка магазин вернул поставщику. За выявленные нарушения в адрес обеих организаций объявлены предостережения.