Жительница Красноярского края купила 400 граммов шашлыка по цене килограмма

В ведомстве рассказали, что женщина закупалась продуктами в магазине «Светофор» на улице Тимирязева. Специалисты провели выездное обследование и выяснили, что «похудевший» вне холодильника шашлык продавался без ценника и с нарушениями маркировки: отсутствовали сведения о производителе, месте осуществления деятельности и другая информация.