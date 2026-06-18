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«Адмирал» первую «домашку» нового сезона проведёт 17 сентября против «Динамо»

Старт сезона в Казани и заключительный матч «регулярки» против «Амура» — главные даты для болельщиков приморского клуба.

Источник: PrimaMedia.ru

Хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока откроет новый сезон в КХЛ 7 сентября на выезде и сыграет против казанского «Ак Барса». Второй матч пройдет в Москве с местным «Динамо», а затем «моряков» ждут ЦСКА и «Нефтехимик». Первая домашняя встреча состоится 17 сентября, когда «Адмирал» на льду «Фетисов Арены» примет столичное «Динамо».

Напомним, что тренерский штаб «Динамо» в нынешнем межсезонье пополнил экс-главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев. Его можно назвать самым успешным наставником «моряков», именно с ним команда оформила выход во второй раунд плей-офф в сезоне-2022/23, что стало историческим успехом для клуба.

Главная интрига «регулярки» для дальневосточных болельщиков — шесть игр с принципиальнейшим соперником, хабаровским «Амуром». Первое дерби пройдёт 25 октября 2026 года в Хабаровске, ответный матч — уже 1 ноября во Владивостоке. В декабре соперники обменяются домашними встречами: 15-го числа «Адмирал» сыграет дома, 25-го — в гостях. А завершится регулярный чемпионат для приморцев 20 марта 2027 года — домашней битвой с «Амуром», которая и закроет весь гладкий сезон.

Лига представила календарь, который в этом сезоне стал более плавным и удобным для зрителей. До первой паузы на Кубок Первого канала (7−14 декабря) команды проведут 93 игровых дня подряд. Новогодний перерыв ограничится тремя днями (31 декабря — 2 января), поэтому сразу после домашнего матча с «Сибирью» 30 декабря «Адмирал» отправится в Ярославль к «Локомотиву» на 4 января. Ещё одна пауза придётся на Неделю звёзд хоккея (5−8 февраля 2027 года), после которой «Адмирал» сначала дома примет «Барыс», а 9 февраля встретится с ним же в гостях. Всего же регулярный чемпионат продлится 182 игровых дня.

Календарь игр «Адмирала».

7 сентября 2026. Ак Барс — Адмирал.

9 сентября 2026. Динамо М — Адмирал.

11 сентября 2026. ХК ЦСКА — Адмирал.

13 сентября 2026. Нефтехимик — Адмирал.

17 сентября 2026. Адмирал — Динамо М.

19 сентября 2026. Адмирал — Северсталь.

21 сентября 2026. Адмирал — ХК ЦСКА.

23 сентября 2026. Адмирал — Локомотив.

27 сентября 2026. Адмирал — Нефтехимик.

1 октября 2026. Северсталь — Адмирал.

3 октября 2026. СКА — Адмирал.

5 октября 2026. Металлург Мг — Адмирал.

7 октября 2026. Металлург Мг — Адмирал.

10 октября 2026. Адмирал — Лада.

16 октября 2026. Адмирал — Спартак М.

19 октября 2026. Адмирал — Салават Юлаев.

21 октября 2026. Адмирал — Барыс.

25 октября 2026. Амур — Адмирал.

27 октября 2026. Лада — Адмирал.

29 октября 2026. Нефтехимик — Адмирал.

1 ноября 2026. Адмирал — Амур.

4 ноября 2026. Адмирал — СКА.

6 ноября 2026. Адмирал — Барыс.

12 ноября 2026. Барыс — Адмирал.

14 ноября 2026. Спартак М — Адмирал.

16 ноября 2026. Салават Юлаев — Адмирал.

18 ноября 2026. Авангард — Адмирал.

24 ноября 2026. Адмирал — Ак Барс.

26 ноября 2026. Адмирал — Авангард.

30 ноября 2026. Сочи — Адмирал.

2 декабря 2026. Динамо Мн — Адмирал.

4 декабря 2026. Торпедо — Адмирал.

6 декабря 2026. Шанхай Дрэгонс — Адмирал.

15 декабря 2026. Адмирал — Амур.

19 декабря 2026. Салават Юлаев — Адмирал.

21 декабря 2026. Сибирь — Адмирал.

23 декабря 2026. Сибирь — Адмирал.

25 декабря 2026. Амур — Адмирал.

28 декабря 2026. Адмирал — Сочи.

30 декабря 2026. Адмирал — Сибирь.

4 января 2027. Локомотив — Адмирал.

6 января 2027. Ак Барс — Адмирал.

8 января 2027. Автомобилист — Адмирал.

10 января 2027. Автомобилист — Адмирал.

13 января 2027. Адмирал — Шанхай Дрэгонс.

16 января 2027. Адмирал — Ак Барс.

18 января 2027. Адмирал — Металлург Мг.

20 января 2027. Адмирал — Металлург Мг.

29 января 2027. Адмирал — Авангард.

31 января 2027. Адмирал — Динамо Мн.

2 февраля 2027. Адмирал — Торпедо.

4 февраля 2027. Адмирал — Барыс.

9 февраля 2027. Барыс — Адмирал.

11 февраля 2027. Трактор — Адмирал.

13 февраля 2027. Трактор — Адмирал.

15 февраля 2027. Авангард — Адмирал.

19 февраля 2027. Адмирал — Автомобилист.

21 февраля 2027. Адмирал — Автомобилист.

23 февраля 2027. Адмирал — Трактор.

25 февраля 2027. Адмирал — Трактор.

28 февраля 2027. Адмирал — Сибирь.

2 марта 2027. Адмирал — Сибирь.

4 марта 2027. Адмирал — Нефтехимик.

6 марта 2027. Адмирал — Салават Юлаев.

11 марта 2027. Амур — Адмирал.

13 марта 2027. Барыс — Адмирал.

15 марта 2027. Сибирь — Адмирал.

20 марта 2027. Адмирал — Амур.