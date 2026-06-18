«Адмирал» первую «домашку» нового сезона проведёт 17 сентября против «Динамо»

Лига представила календарь, который в этом сезоне стал более плавным и удобным для зрителей. До первой паузы на Кубок Первого канала (7−14 декабря) команды проведут 93 игровых дня подряд. Новогодний перерыв ограничится тремя днями (31 декабря — 2 января), поэтому сразу после домашнего матча с «Сибирью» 30 декабря «Адмирал» отправится в Ярославль к «Локомотиву» на 4 января. Ещё одна пауза придётся на Неделю звёзд хоккея (5−8 февраля 2027 года), после которой «Адмирал» сначала дома примет «Барыс», а 9 февраля встретится с ним же в гостях. Всего же регулярный чемпионат продлится 182 игровых дня.