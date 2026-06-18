«Адмирал» первую «домашку» нового сезона проведёт 17 сентября против «Динамо»

Хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока откроет новый сезон в КХЛ 7 сентября на выезде и сыграет против казанского «Ак Барса». Второй матч пройдет в Москве с местным «Динамо», а затем «моряков» ждут ЦСКА и «Нефтехимик». Первая домашняя встреча состоится 17 сентября, когда «Адмирал» на льду «Фетисов Арены» примет столичное «Динамо».
Напомним, что тренерский штаб «Динамо» в нынешнем межсезонье пополнил экс-главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев. Его можно назвать самым успешным наставником «моряков», именно с ним команда оформила выход во второй раунд плей-офф в сезоне-2022/23, что стало историческим успехом для клуба.
Главная интрига «регулярки» для дальневосточных болельщиков — шесть игр с принципиальнейшим соперником, хабаровским «Амуром». Первое дерби пройдёт 25 октября 2026 года в Хабаровске, ответный матч — уже 1 ноября во Владивостоке. В декабре соперники обменяются домашними встречами: 15-го числа «Адмирал» сыграет дома, 25-го — в гостях. А завершится регулярный чемпионат для приморцев 20 марта 2027 года — домашней битвой с «Амуром», которая и закроет весь гладкий сезон.
Лига представила календарь, который в этом сезоне стал более плавным и удобным для зрителей. До первой паузы на Кубок Первого канала (7−14 декабря) команды проведут 93 игровых дня подряд. Новогодний перерыв ограничится тремя днями (31 декабря — 2 января), поэтому сразу после домашнего матча с «Сибирью» 30 декабря «Адмирал» отправится в Ярославль к «Локомотиву» на 4 января. Ещё одна пауза придётся на Неделю звёзд хоккея (5−8 февраля 2027 года), после которой «Адмирал» сначала дома примет «Барыс», а 9 февраля встретится с ним же в гостях. Всего же регулярный чемпионат продлится 182 игровых дня.
Календарь игр «Адмирала».
7 сентября 2026. Ак Барс — Адмирал.
9 сентября 2026. Динамо М — Адмирал.
11 сентября 2026. ХК ЦСКА — Адмирал.
13 сентября 2026. Нефтехимик — Адмирал.
17 сентября 2026. Адмирал — Динамо М.
19 сентября 2026. Адмирал — Северсталь.
21 сентября 2026. Адмирал — ХК ЦСКА.
23 сентября 2026. Адмирал — Локомотив.
27 сентября 2026. Адмирал — Нефтехимик.
1 октября 2026. Северсталь — Адмирал.
3 октября 2026. СКА — Адмирал.
5 октября 2026. Металлург Мг — Адмирал.
7 октября 2026. Металлург Мг — Адмирал.
10 октября 2026. Адмирал — Лада.
16 октября 2026. Адмирал — Спартак М.
19 октября 2026. Адмирал — Салават Юлаев.
21 октября 2026. Адмирал — Барыс.
25 октября 2026. Амур — Адмирал.
27 октября 2026. Лада — Адмирал.
29 октября 2026. Нефтехимик — Адмирал.
1 ноября 2026. Адмирал — Амур.
4 ноября 2026. Адмирал — СКА.
6 ноября 2026. Адмирал — Барыс.
12 ноября 2026. Барыс — Адмирал.
14 ноября 2026. Спартак М — Адмирал.
16 ноября 2026. Салават Юлаев — Адмирал.
18 ноября 2026. Авангард — Адмирал.
24 ноября 2026. Адмирал — Ак Барс.
26 ноября 2026. Адмирал — Авангард.
30 ноября 2026. Сочи — Адмирал.
2 декабря 2026. Динамо Мн — Адмирал.
4 декабря 2026. Торпедо — Адмирал.
6 декабря 2026. Шанхай Дрэгонс — Адмирал.
15 декабря 2026. Адмирал — Амур.
19 декабря 2026. Салават Юлаев — Адмирал.
21 декабря 2026. Сибирь — Адмирал.
23 декабря 2026. Сибирь — Адмирал.
25 декабря 2026. Амур — Адмирал.
28 декабря 2026. Адмирал — Сочи.
30 декабря 2026. Адмирал — Сибирь.
4 января 2027. Локомотив — Адмирал.
6 января 2027. Ак Барс — Адмирал.
8 января 2027. Автомобилист — Адмирал.
10 января 2027. Автомобилист — Адмирал.
13 января 2027. Адмирал — Шанхай Дрэгонс.
16 января 2027. Адмирал — Ак Барс.
18 января 2027. Адмирал — Металлург Мг.
20 января 2027. Адмирал — Металлург Мг.
29 января 2027. Адмирал — Авангард.
31 января 2027. Адмирал — Динамо Мн.
2 февраля 2027. Адмирал — Торпедо.
4 февраля 2027. Адмирал — Барыс.
9 февраля 2027. Барыс — Адмирал.
11 февраля 2027. Трактор — Адмирал.
13 февраля 2027. Трактор — Адмирал.
15 февраля 2027. Авангард — Адмирал.
19 февраля 2027. Адмирал — Автомобилист.
21 февраля 2027. Адмирал — Автомобилист.
23 февраля 2027. Адмирал — Трактор.
25 февраля 2027. Адмирал — Трактор.
28 февраля 2027. Адмирал — Сибирь.
2 марта 2027. Адмирал — Сибирь.
4 марта 2027. Адмирал — Нефтехимик.
6 марта 2027. Адмирал — Салават Юлаев.
11 марта 2027. Амур — Адмирал.
13 марта 2027. Барыс — Адмирал.
15 марта 2027. Сибирь — Адмирал.
20 марта 2027. Адмирал — Амур.