В красноярском парке Покровский пройдет фестиваль йоги

В красноярском парке Покровский 19 июня в 19 часов специалисты молодежного центра «Вектор» проводят фестиваль йоги (16+). Познакомят они гостей и с другими современными практиками здорового образа жизни. На интерактивных площадках пройдут мастер-классы по звуко- и арт-терапии, презентации поющих чаш, метафорических ассоциативных карт. В 20:00 начнется занятие по хатха-йоге для всех желающих. Для участия рекомендуется спортивная форма и фитнес-коврик. Организатор вечера погружения в здоровый образ жизни молодежный центр «Вектор».
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