Жёлуди древних донбасских дубов для новой поросли

«В Запорожской области мы нашли несколько уникальных экземпляров. Это же незаменимый генетически устойчивый материал», — сказал директор филиала «Южный» ВНИИ «Экология» Роман Кишкань. В Донецке уже растут дубы, выращенные из желудей 600-летнего дерева, находящегося в национальном парке «Святые горы».