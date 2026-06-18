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Жёлуди древних донбасских дубов для новой поросли

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Донбассе намерены использовать жёлуди дубов, которым по 250−300 лет, в качестве посадочного материала для восстановления лесов.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Донбассе намерены использовать жёлуди дубов, которым по 250−300 лет, в качестве посадочного материала для восстановления лесов.

«В Запорожской области мы нашли несколько уникальных экземпляров. Это же незаменимый генетически устойчивый материал», — сказал директор филиала «Южный» ВНИИ «Экология» Роман Кишкань. В Донецке уже растут дубы, выращенные из желудей 600-летнего дерева, находящегося в национальном парке «Святые горы».

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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