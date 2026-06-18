В Хабаровске прошли массовые рейды на мигрантов — десятки вышлют на родину

В Хабаровске полиция проверила стройки, кафе, пекарни, базы, общежития и хостелы в рамках операции «Нелегал-2026». По итогам рейдов составили 240 административных протоколов за нарушения миграционного законодательства, сообщили в УМВД России по Хабаровску.
Проверки прошли во всех районах города. Полицейские вместе с представителями других силовых структур и при поддержке ОМОН Росгвардии осматривали места работы и проживания иностранцев. Отдельно проверяли, соблюдается ли запрет на работу мигрантов в сфере пассажирских перевозок.
На стройке жилого комплекса в Центральном районе нашли шестерых граждан одной из республик Средней Азии, которые трудились с нарушениями. Пятеро из них находились в России нелегально.
В Кировском и Краснофлотском районах полиция проверила кафе, пекарни и шаурмичные. Там составили 25 протоколов на иностранных граждан и восемь — на юридических лиц. Работодателей оштрафовали примерно на 1 млн рублей.
Всего за время рейдов проверили 774 иностранных гражданина. В отношении 31 человека принято решение об административном выдворении из России. Из них 16 уже поместили в Центр временного содержания иностранных граждан.