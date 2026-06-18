В Хабаровске прошли массовые рейды на мигрантов — десятки вышлют на родину

Проверки прошли во всех районах города. Полицейские вместе с представителями других силовых структур и при поддержке ОМОН Росгвардии осматривали места работы и проживания иностранцев. Отдельно проверяли, соблюдается ли запрет на работу мигрантов в сфере пассажирских перевозок.