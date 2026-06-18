Операторы разрабатывают новые решения для обеспечения ЦФО связью

Впрочем, технологию еще только предстоит тестировать и внедрять. Так, в регионах Черноземья эксперимент пока трудно провести из-за оперативной ситуации на границе с Украиной. Например, в конце июня под Воронежем в рамках Платоновского фестиваля состоится опен-эйр «Музыка мира». Традиционно он собирает несколько тысяч человек, и традиционно же в красивом месте — в меловом карьере — очень плохо со связью. Но поднять аэростат невозможно из-за мер безопасности.