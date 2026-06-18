Операторы разрабатывают новые решения для обеспечения ЦФО связью

Покрытие мобильной связью и интернетом в целом в регионах Центральной России можно назвать широким, однако узкие места остаются. Есть и труднодоступные территории — например, отрезанные во время половодья населенные пункты или горно-обогатительные комбинаты. Есть потребность в кратковременном максимальном обеспечении связью, как на масштабных фестивалях на открытом воздухе. Операторы готовы закрывать и эти потребности — с помощью беспилотных и переносных комплексов.
Весной в МТС протестировали работу аэростата с базовой станцией связи: на высоте около 300 метров такая аппаратура (блок управления был на земле и соединялся с модулем через оптический кабель) может обеспечить устойчивым интернетом и связью территорию в радиусе десятка километров со скоростью 30 Мбит/сек. Чем выше подъем, тем больше покрытие.
Технология — российская. Ее разработало Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики, которое входит в госкорпорацию «Ростех».
Новую технологию планируется применять больше как временную меру: аэростат без подкачки может работать около месяца.
Среди возможных направлений — небольшие населенные пункты, в которых трудно обеспечить базовое покрытие (например, отрезаемые весной большой водой, их в Центральной России десятки), крупные культурные или спортивные события на открытом воздухе с участием тысяч зрителей (сейчас на такие операторы нередко привозят станции на спецтехнике), горнодобывающие компании (те же карьеры, в которых из-за глубины связь может не доходить), а также различные чрезвычайные ситуации либо их предотвращение (мониторинг лесных пожаров).
В перспективе такие аэростаты могут стать связующим звеном между орбитальными спутниками связи и наземными сетями от операторов.
Впрочем, технологию еще только предстоит тестировать и внедрять. Так, в регионах Черноземья эксперимент пока трудно провести из-за оперативной ситуации на границе с Украиной. Например, в конце июня под Воронежем в рамках Платоновского фестиваля состоится опен-эйр «Музыка мира». Традиционно он собирает несколько тысяч человек, и традиционно же в красивом месте — в меловом карьере — очень плохо со связью. Но поднять аэростат невозможно из-за мер безопасности.
Пожалуй, крупнейший фестиваль на открытом воздухе во всей Центральной России — «Дикая мята» в Тульской области, в этом году стартующая 18 июня: три дня, несколько десятков тысяч слушателей и под сотню музыкантов. Однако в пресс-службе фестиваля «РГ» не успели рассказать, заинтересованы ли в такой технологии.
Иным путем пошел другой оператор — «Мегафон». Эта компания совместно с аэрокосмическим «Бюро 1440» (входит в частный «ИКС Холдинг» и разрабатывает низкоорбитальную спутниковую систему) представила первый в России переносной комплекс оборудования для оперативного развертывания частной сети стандартов 5G и 4G.
В основе этой технологии — портативная базовая станция и оборудование для создания канала спутниковой связи. В том числе в одной из комплектаций такой комплекс может переносить человек (радиус действия — несколько километров), а максимальная предполагает длительную автономную работу с покрытием до десятка километров.
В компании отметили, что решение также может быть полезным на временных площадках, промышленных объектах и в зонах ЧС — например, при поисково-спасательных операциях. Тестирование комплекса запланировано в этом году.