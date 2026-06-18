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Пожар разгорелся в небоскребе Emirates Financial Towers в Дубае

В Дубае произошел пожар в небоскребе Emirates Financial Towers на улице Шейха Зайеда. Об этом в четверг, 18 июня, сообщила газета Khaleej Times.

В Дубае произошел пожар в небоскребе Emirates Financial Towers на улице Шейха Зайеда. Об этом в четверг, 18 июня, сообщила газета Khaleej Times.

— Пожар начался на этаже, где проводились ремонтные работы, — говорится в сообщении.

Возгорание началось на этаже, где проводились ремонтные работы. Команды гражданской обороны Дубая локализовали пожар, вспыхнувший после полуночи. Информации о пострадавших нет, говорится в сообщении.

До этого крупный пожар в баре Le Constellation на швейцарском курорте Кран-Монтана в новогоднюю ночь унес жизни нескольких десятков человек. Во время пожара в баре находилось около 200 человек, в основном молодежь 15−20 лет. Многие оказались в ловушке из-за быстрого распространения огня и недостаточного числа аварийных выходов. Люди пытались спастись через окна, а родители прибежали к бару в поисках своих детей, отметили очевидцы.

В феврале в Москве загорелся небоскреб «Триумф Палас», известный как «восьмая сталинская высотка». По словам людей, находившихся в здании, там сработала пожарная сигнализация, а затем лифты начали наполняться водой.

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