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Многофункциональный спорткомплекс возведут на Семафорной

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске выдано разрешение на строительство многофункционального спортивного комплекса «Водник» по адресу ул. Семафорная, 357. Объект появится в рамках договора о комплексном развитии территории.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске выдано разрешение на строительство многофункционального спортивного комплекса «Водник» по адресу ул. Семафорная, 357. Объект появится в рамках договора о комплексном развитии территории.

Проект предусматривает двухэтажное здание с универсальным спортивным и тренажерным залами, залами для фитнеса и шейпинга, раздевалками и душевыми. Также в комплексе запланированы конференц-зал, буфет, медкабинет, тренерская, вестибюль с гардеробом и фойе. Для маломобильных граждан предусмотрена безбарьерная среда и лифт.

Как пояснили в администрации города, строительство объекта началось еще в 2016 году, однако было приостановлено. Теперь, благодаря механизму комплексного развития территорий, объект включен в социальные обязательства застройщика и будет завершен.

Срок окончания строительства по договору — конец 2027 года.

Проект реализуется в рамках КРТ в границах участков по улицам Вавилова и Семафорной. Помимо спорткомплекса, застройщик за свой счет расселяет и сносит аварийное жилье, передает городу помещения под детские сады, обновляет инженерные сети и благоустраивает территорию.

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