Многофункциональный спорткомплекс возведут на Семафорной

Проект предусматривает двухэтажное здание с универсальным спортивным и тренажерным залами, залами для фитнеса и шейпинга, раздевалками и душевыми. Также в комплексе запланированы конференц-зал, буфет, медкабинет, тренерская, вестибюль с гардеробом и фойе. Для маломобильных граждан предусмотрена безбарьерная среда и лифт.