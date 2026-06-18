В Павлодаре телефон для осужденного спрятали так, что шокированы даже сотрудники колонии

Как сообщает телеканал «Ирбис ТВ», инцидент произошел 12 июня 2026 года в комнате приема передач. При досмотре посылки, которую один из граждан принес для осужденного, сотрудники обнаружили мобильный телефон.
Как выяснилось, устройство было спрятано внутри буханки хлеба. На момент обнаружения телефон находился в рабочем состоянии.
«По данному факту в отношении гражданина возбуждено административное производство. В настоящее время материалы готовятся для дальнейшего направления в суд. Факт правонарушения зафиксирован записями с камер видеонаблюдения и нагрудного видеорегистратора, которые приобщены к делу», — сообщили в ДУИС Павлодарской области.
Ранее сообщалось, что молодой человек пытался перебросить запрещенные вещи на территорию колонии.