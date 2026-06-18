В Павлодаре телефон для осужденного спрятали так, что шокированы даже сотрудники колонии

«По данному факту в отношении гражданина возбуждено административное производство. В настоящее время материалы готовятся для дальнейшего направления в суд. Факт правонарушения зафиксирован записями с камер видеонаблюдения и нагрудного видеорегистратора, которые приобщены к делу», — сообщили в ДУИС Павлодарской области.