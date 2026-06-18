Проект открытой лаборатории Фонда Мельниченко и СГК вошел в число лучших дизайнерских решений года

Проект открытой лаборатории Аэрокосмического колледжа СибГУ им. М. Ф. Решетнёва вошел в число финалистов престижной премии в области архитектуры и дизайна Best Office Awards 2026. Пространство было создано при поддержке Фонда Мельниченко и «Сибирской генерирующей компании».
По словам авторов проекта — команды архитектурного бюро Kremenets Lab, — перед ними стояла задача совместить в пространстве учебной лаборатории «Электрическое и электромеханическое оборудование» образовательную и практическую функции: максимально приблизить ее к современному высокотехнологичному энергообъекту, где студенты Аэрокосмического колледжа Сибирского государственного университета науки и технологий могли бы получить практическое обучение, применить знания на практике и закрепить профессиональные навыки.
Продуманное зонирование, свет и деликатная фирменная палитра СГК позволили уйти от концепции обычного учебного класса в сторону пространства, приближенного к реальной индустрии, которое вовлекает, удерживает внимание, формирует у студента ощущение профессиональной среды с первых минут. Планировка лаборатории поддерживает различные сценарии работы студентов, начиная от мест для теоретической подготовки и визуализации сложных технических процессов, заканчивая учебными стендами для индивидуальной отработки навыков и зонами командной работы.
Ядром пространства стали учебные стенды и специализированное оборудование, которые позволяют осваивать навыки обслуживания, эксплуатации и ремонта сложных электротехнических систем, а также современные методы метрологического контроля.
Общий объем инвестиций в создание лаборатории превысил 3 млн рублей. Открытие учебной площадки состоялось в январе 2026 года.
«Для нас важно создавать образовательные пространства, которые помогают молодым людям увидеть связь между учебой и будущей профессией, — рассказала генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева. — В тематических аудиториях и лабораториях студенты не только получают теоретические знания, но и знакомятся с современными технологиями, производственными процессами и корпоративной культурой компаний. Признание таких проектов со стороны профессионального сообщества подтверждает, что образовательная среда может быть одновременно стильной, современной, функциональной и мотивирующей на профессиональное развитие».
Как отметил председатель Совета директоров СГК Юрий Малявкин, сегодня формируется устойчивый тренд: у молодёжи возвращается уважение к труду, к инженерной мысли, к рабочим специальностям. Более 60% выпускников 9-х классов выбирают среднее профессиональное образование, а конкурс на технические направления в колледжах вырос на 25% за последние три года.
«Сегодня мало просто выдать студенту диплом — необходимо с первого курса погружать будущих специалистов в реальную производственную среду. Подобные проекты задают новые стандарты профессионального образования, когда учебное пространство по дизайну и оснащению не уступает передовым энергообъектам, что в свою очередь помогает создать бесшовный переход на предприятие. Инвестиции в образование — это вклад в надежную и эффективную энергосистему страны на десятилетия вперед», — подчеркнул Юрий Малявкин.
Проект стал частью программы Фонда Мельниченко по созданию тематических пространств в образовательных учреждениях. Инициатива стартовала 1 сентября 2025 года. Сегодня фирменные пространства СГК, СУЭК и ЕвроХима для учебы и отдыха работают уже в 35 образовательных организациях, 7 из которых в Красноярском крае. Среди них, кроме Аэрокосмического колледжа СибГУ им. М. Ф. Решетнёва, — Институт цветных металлов Сибирского федерального университета, Техникум горных разработок имени В. П. Астафьева, Шарыповский многопрофильный колледж, Минусинский сельскохозяйственный колледж, Гимназия № 9 в Назарово и школа № 1 в Бородино.
Каждое пространство оформлено в стилистике Компании. В дизайне используются корпоративные цвета и визуальные элементы, а также материалы об истории предприятий, отрасли и востребованных профессиях.
Проект помогает школьникам и студентам ближе познакомиться с инженерными и рабочими специальностями, погрузиться в корпоративную культуру предприятий и узнать о возможностях профессионального развития в энергетической, горнодобывающей и химической отраслях.