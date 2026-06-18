Траурные акции пройдут в Хабаровском крае в День памяти и скорби 22 июня

Ключевым событием станет показ документального фильма «Герой нанайского народа». Лента посвящена легендарному снайперу Максиму Пассару, который погиб 22 января 1943 года в пригороде Сталинграда. Высокое звание Героя Российской Федерации было присвоено ему посмертно лишь 16 февраля 2010 года. Фильм призван показать, что война была общей бедой для всех народов СССР, а подвиги не имеют национальности.