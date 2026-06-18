Траурные акции пройдут в Хабаровском крае в День памяти и скорби 22 июня

22 июня — особый день в истории нашей страны. 85 лет назад началась самая страшная война, унесшая жизни 27 миллионов советских граждан, — Великая Отечественная. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по всей стране пройдут мероприятия, посвященные годовщине начала войны, и Хабаровский край не станет исключением.
Канун траурной даты, 21 июня, ознаменуется Международной акцией «Огненные картины войны». На территории мемориального комплекса «Город воинской славы» в Хабаровске волонтеры и активисты выложат из 10 тысяч горящих свечей масштабную световую инсталляцию.
В центре композиции будет силуэт бомбардировщика ИЛ-4. Именно эти машины составляли основу авиационной эскадрильи «Дальневосточный чекист», сформированной в 1942 году на средства сотрудников НКВД и простых жителей Дальнего Востока. ИЛ-4 прославился налетами на Берлин и глубокий тыл противника, став одним из символов мужества советских летчиков.
Рядом с изображением самолета зажгутся слова: «Хабаровск помнит 22.06.2026».
22 июня в 18 часов на территории комплекса «Город воинской славы» активисты приступят к формированию световой композиции. В 21:20 здесь финиширует легкоатлетический забег «Свеча памяти», участники которого получат горящие лампады прямо на финишной черте.
В 21:30 начнется митинг, а его кульминацией станет церемония зажжения 1418 свечей, из которых участники акции выложат слово «Помним».
«Свечи памяти» зажгут во всех районах и округах Хабаровского края. Акции пройдут у мемориалов, обелисков и памятников, посвященных Героям Великой Отечественной войны.
Просветительская программа развернется и в стенах Дальневосточной научной библиотеки. Здесь с 22 июня стартует цикл мероприятий, сочетающих лекции, кинопоказы и открытые дискуссии. Сотрудники Хабаровского регионального центра доступа к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина Надежда Разуваева и Татьяна Сашко прочитают слушателям лекции о первых днях войны, стратегическом значении Дальнего Востока и вкладе региона в общую Победу.
Ключевым событием станет показ документального фильма «Герой нанайского народа». Лента посвящена легендарному снайперу Максиму Пассару, который погиб 22 января 1943 года в пригороде Сталинграда. Высокое звание Героя Российской Федерации было присвоено ему посмертно лишь 16 февраля 2010 года. Фильм призван показать, что война была общей бедой для всех народов СССР, а подвиги не имеют национальности.
22 июня — день, который пройдет под лозунгом «Никто не забыт. Ничто не забыто».