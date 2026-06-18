«…В заявлениях… политика из ХДС Родериха Кизеветтера (“Европа должна работать над капитуляцией России”) несложно услышать эхо прошлого. Это не что иное, как мечта о мести за капитуляцию Германии в 1945 году», — сказала она в блоге NachDenkSeiten.