Роналду уже не тянет. Португальцы неожиданно оступились на старте ЧМ

Одной из причин неудачи португальцев стала чрезмерная ставка на Роналду, которая в итоге не сработала. Нападающий не отметился ни голами, ни результативными передачами и действовал на поле крайне медленно — возраст давал о себе знать. Роналду не успевал своевременно подключаться в свободные зоны, из-за чего терял возможность влиять на ход игры и не имел моментов. Показателен статистический факт: в матче со сборной ДР Конго форвард лишь 25 раз встречался с мячом. Это антирекорд Роналду на чемпионатах мира и Европы, если учитывать только полные матчи.