Роналду уже не тянет. Португальцы неожиданно оступились на старте ЧМ

Сборная Португалии неожиданно потеряла очки в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды ДР Конго (1:1), а одним из главных разочарований стало слабое выступление Криштиану Роналду. О причинах невнятного старта португальцев и их главной звезды — в материале ТАСС.
Первый тур текущего чемпионата мира продолжает дарить сенсации. После скомканного старта швейцарцев, испанцев и уругвайцев оступилась и сборная Португалии, которую эксперты называли одним из главных фаворитов турнира. Ничья со счетом 1:1 стала большим сюрпризом и даже заставила по-новому взглянуть на расстановку сил в группе K.
Особенно показательным этот матч получился в контексте выступления одного из величайших игроков в истории мирового футбола — Криштиану Роналду. Форвард не смог выдать такой же мощный старт, как другие топ-нападающие — француз Килиан Мбаппе, англичанин Гарри Кейн, норвежец Эрлинг Холанд и аргентинец Лионель Месси. Сравнение с последним тут будет очень кстати, ведь между ними годами складывалось принципиальное соперничество, а нынешний чемпионат мира должен стать финальной точкой в их дуэли. И на фоне результативных действий Месси выступление португальца выглядело особенно блекло.
Неоправданная ставка на Роналду.
Одной из причин неудачи португальцев стала чрезмерная ставка на Роналду, которая в итоге не сработала. Нападающий не отметился ни голами, ни результативными передачами и действовал на поле крайне медленно — возраст давал о себе знать. Роналду не успевал своевременно подключаться в свободные зоны, из-за чего терял возможность влиять на ход игры и не имел моментов. Показателен статистический факт: в матче со сборной ДР Конго форвард лишь 25 раз встречался с мячом. Это антирекорд Роналду на чемпионатах мира и Европы, если учитывать только полные матчи.
При этом сам факт участия Роналду в шестом чемпионате мира — достижение, достойное уважения. Он стал вторым футболистом в истории вслед за Месси, кому покорилась эта отметка. Кроме того, 41-летний португалец вышел на поле в статусе самого возрастного полевого игрока в стартовом составе за всю историю чемпионатов мира. Однако сложилось впечатление, что в отличие от Месси, Роналду уже не способен в одиночку вести команду вперед и решать исход матчей.
Еще один тревожный сигнал — безголевая серия Роналду на крупных турнирах, которая достигла 10 матчей. Это антирекордный показатель для него на чемпионатах мира и Европы и повод всерьез задуматься о завершении выступлений за сборную.
Усталость португальцев из ПСЖ.
Помимо проблем со стареющим лидером, не способным поддерживать высокий темп игры все 90 минут, у сборной Португалии обнаружились и другие слабые места. Команде не хватало нестандартных решений в атаке. Несмотря на внушительное преимущество во владении мячом в матче против конголезцев, португальцы нанесли всего 7 ударов по воротам соперника, причем лишь один из них пришелся в створ — именно он и стал голевым.
Вероятно, одной из причин такой невыразительной игры стала усталость ряда футболистов, выступающих за французский ПСЖ. Витинья, Нуну Мендеш и Жоау Невеш провели длинный сезон, насыщенный матчами плей-офф Лиги чемпионов. Высокая нагрузка могла сказаться на их физических и эмоциональных ресурсах, что напрямую отразилось на качестве игры за сборную.
С такими проблемами в составе и отсутствием вариативности в атаке сборная Португалии рискует не только остаться без медалей турнира, но и вовсе не выйти из группы. Как выяснилось, реальную угрозу для португальцев может представлять даже команда ДР Конго. После ничьей с фаворитом африканская команда получила не только очко, но и важный психологический импульс.
Сборная ДР Конго пополнила список приятных открытий старта ЧМ.
Для национальной команды ДР Конго этот чемпионат мира — второй в истории. Впервые сборная участвовала в финальной стадии турнира в 1974 году, когда страна называлась Заир, но тогда преодолеть групповой этап ей не удалось. Сейчас ситуация выглядит гораздо перспективнее. Благодаря расширенному регламенту чемпионата мира, позволяющему выйти в плей-офф даже с третьего места в группе, шансы конголезцев существенно возросли. Ничья с португальцами заметно упростила им задачу: теперь для практически гарантированного попадания в 1/16 финала команде достаточно обыграть сборную Узбекистана.
В составе команды ДР Конго нет звезд мирового уровня, способных единолично решать судьбу матчей, а российский болельщик разве что знает из этой сборной Тео Бонгонду, недавно покинувшего московский «Спартак». Поэтому ничья с грозным коллективом из Португалии выглядит особенно ценной: она стала результатом слаженной командной работы, грамотной тактики и невероятной самоотдачи. Этот результат — повод для гордости всей страны и доказательство того, что на чемпионате мира возможно все.
Денис Бояров.