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Украинский БПЛА врезался в многоквартирный дом в подмосковном Жуковском

В ночь на 18 июня атаке беспилотников подверглись сразу несколько районов Московской области. О последствиях в своём телеграм-канале рассказал губернатор Андрей Воробьёв.

Источник: Life.ru

В Жуковском БПЛА врезался в многоквартирный дом на улице Гагарина. Удар пришёлся в зону между 23-м и 24-м этажами, повреждены выход на пожарную лестницу и две балконные плиты.

В деревне Степаново городского округа Электросталь фрагменты сбитого дрона рухнули на частный дом. Осколками пробило кровлю, пострадала находившаяся внутри женщина. Она получила легкое ранение плеча и от поездки в больницу отказалась.

Несколько мест падения обломков зафиксировано в Люберцах. Там задеты здание фитнес-центра и один из объектов в промзоне.

В Котельниках элементы летательного аппарата попали на крышу торгового комплекса «Белая Дача», из-за чего начался пожар.

На территории деревни Масново-Жуково под Чеховом дрон атаковал дачный дом в СНТ. Строение уничтожено полностью вместе с хозпостройками.

В посёлке Крюково обломки рассыпались по нескольким садовым участкам. Масштаб разрушений еще выясняется.

Наконец, в СНТ «Дружба» близ деревни Фатеево Павлово-Посадского округа после прямого попадания загорелись два дачных строения. На местах всех происшествий сейчас работают экстренные службы.

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