Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пункт пропуска «Пограничный» временно приостановит работу из-за переезда

Граждан просят учитывать изменения при логистическом планировании.

Источник: PrimaMedia.ru

Федеральная таможенная служба России сообщает, что 28 и 29 июня в пункте пропуска «Пограничный» (сопредельный Суйфэньхэ) будут действовать временные ограничения в связи с переездом государственных контрольных органов в новое здание.

Актуальное расписание работы пункта пропуска:

  • 28 июня — до 14:00 возможен пропуск только экспортируемых грузов.

  • 29 июня — с 00:00 до 17:00 пункт пропуска закрыт полностью.

  • С 17:00 29 июня — возобновление работы в новом здании.

Участников внешнеэкономической деятельности и граждан просят учитывать указанные изменения при планировании поездок и перевозок.

Движение по новым полосам пункта пропуска «Пограничный» запустят в конце июня.

С 27 по 29 июня МАПП временно не будет работать в связи с переездом сотрудников в новые здания.