Пункт пропуска «Пограничный» временно приостановит работу из-за переезда

Федеральная таможенная служба России сообщает, что 28 и 29 июня в пункте пропуска «Пограничный» (сопредельный Суйфэньхэ) будут действовать временные ограничения в связи с переездом государственных контрольных органов в новое здание.
Актуальное расписание работы пункта пропуска:
28 июня — до 14:00 возможен пропуск только экспортируемых грузов.
29 июня — с 00:00 до 17:00 пункт пропуска закрыт полностью.
С 17:00 29 июня — возобновление работы в новом здании.
Участников внешнеэкономической деятельности и граждан просят учитывать указанные изменения при планировании поездок и перевозок.
Движение по новым полосам пункта пропуска «Пограничный» запустят в конце июня.
С 27 по 29 июня МАПП временно не будет работать в связи с переездом сотрудников в новые здания.