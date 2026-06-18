Ростовская область к пожароопасному сезону готова

«Меры, которые были выработаны, в том числе в рамках всероссийского штаба, позволяют достаточно эффективно контролировать ситуацию с природными пожарами», — заявил вице-премьер. Он подчеркнул, что девять из десяти пожаров тушатся в первые сутки, назвав это очень хорошим результатом. Тем не менее, расслабляться рано: пик пожароопасного сезона ещё впереди. Наибольшая опасность в летний период прогнозируется на Дальнем Востоке, в Сибири и в центральной части страны.