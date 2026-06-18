Ростовская область к пожароопасному сезону готова

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Патрушев провёл всероссийское совещание, посвящённое прохождению пожароопасного сезона. В мероприятии принял участие губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, а также главы других регионов. Ключевые итоги: площадь, пройденная огнём с начала года, в три раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года, и главное — удалось избежать человеческих жертв.
«Меры, которые были выработаны, в том числе в рамках всероссийского штаба, позволяют достаточно эффективно контролировать ситуацию с природными пожарами», — заявил вице-премьер. Он подчеркнул, что девять из десяти пожаров тушатся в первые сутки, назвав это очень хорошим результатом. Тем не менее, расслабляться рано: пик пожароопасного сезона ещё впереди. Наибольшая опасность в летний период прогнозируется на Дальнем Востоке, в Сибири и в центральной части страны.
Дмитрий Патрушев отметил важность использования современных технологий — как беспилотных авиационных систем, так и дополнительных возможностей дистанционного зондирования земли для мониторинга обстановки. Особое внимание он поручил уделить традиционно высокогоримым субъектам.
Ростовская область вошла в пожароопасный сезон 6 апреля, а с 1 мая в регионе действует особый противопожарный режим с ограничением доступа граждан в леса. С начала года зафиксировано 228 ландшафтных и 8 лесных пожаров — все ликвидированы в первые сутки. Отработан алгоритм безопасного тушения возгораний с привлечением профильных служб. Переходов огня на населённые пункты не допущено.
Для тушения пожаров в области создана объединённая группировка численностью более 8,3 тысячи человек и свыше 5,8 тысячи единиц техники. Сформированы патрульные и маневренные группы, развёрнуты временные пожарные посты в сёлах, не имеющих штатного противопожарного прикрытия.
В систему «Безопасный город» интегрировано 290 камер видеонаблюдения с функцией автоматической детекции дыма и огня. Наземное патрулирование лесного фонда ведётся по 185 маршрутам с использованием ГЛОНАСС. Все 457 населённых пунктов, подверженных угрозе природных пожаров, подготовлены: вокруг них созданы и обновлены защитные минерализованные полосы.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.