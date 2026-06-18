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Путин приветствовал участников молодежного форума «Бирюса»

Путин: участники форума «Бирюса» стремятся своим трудом принести пользу России.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория инициативной молодежи “Бирюса”, отметив, что он объединяет неравнодушных юношей и девушек, стремящихся своим созидательным трудом принести пользу родным городам и поселкам, всей стране.

«Приветствую вас на форуме “Территория инициативной молодежи “Бирюса” платформы “Росмолодежь. Форумы”. Уже в двадцатый раз он объединяет в Красноярском крае творческих, деятельных, неравнодушных юношей и девушек, искренне стремящихся своим созидательным трудом, востребованными идеями и инициативами принести пользу родным городам и поселкам, всей стране”, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что насыщенная программа форума предоставляет его участникам хорошие возможности для профессионального роста, личностного развития, обмена наработанным опытом и лучшими практиками.

«И конечно, впереди у вас интересные конкурсы, спортивные мероприятия, дружеское общение. Ведь “Бирюса” — это открытое пространство, где встречаются единомышленники, рождаются команды, запускаются востребованные проекты в самых разных сферах», — добавил российский лидер.

Президент выразил уверенность в том, что форум пройдет в плодотворном ключе, послужит успешной реализации творческого потенциала юношей и девушек, их талантов и способностей.