Путин приветствовал участников молодежного форума «Бирюса»

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория инициативной молодежи “Бирюса”, отметив, что он объединяет неравнодушных юношей и девушек, стремящихся своим созидательным трудом принести пользу родным городам и поселкам, всей стране.
«Приветствую вас на форуме “Территория инициативной молодежи “Бирюса” платформы “Росмолодежь. Форумы”. Уже в двадцатый раз он объединяет в Красноярском крае творческих, деятельных, неравнодушных юношей и девушек, искренне стремящихся своим созидательным трудом, востребованными идеями и инициативами принести пользу родным городам и поселкам, всей стране”, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил, что насыщенная программа форума предоставляет его участникам хорошие возможности для профессионального роста, личностного развития, обмена наработанным опытом и лучшими практиками.
«И конечно, впереди у вас интересные конкурсы, спортивные мероприятия, дружеское общение. Ведь “Бирюса” — это открытое пространство, где встречаются единомышленники, рождаются команды, запускаются востребованные проекты в самых разных сферах», — добавил российский лидер.
Президент выразил уверенность в том, что форум пройдет в плодотворном ключе, послужит успешной реализации творческого потенциала юношей и девушек, их талантов и способностей.