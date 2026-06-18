Путин приветствовал участников молодежного форума «Бирюса»

«Приветствую вас на форуме “Территория инициативной молодежи “Бирюса” платформы “Росмолодежь. Форумы”. Уже в двадцатый раз он объединяет в Красноярском крае творческих, деятельных, неравнодушных юношей и девушек, искренне стремящихся своим созидательным трудом, востребованными идеями и инициативами принести пользу родным городам и поселкам, всей стране”, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.