Выпускник из Хакасии стал мультибалльником по ЕГЭ

В Хакасии стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку, который писали 4 июня. Среди выпускников республики со своей задачей справились на 100% пять человек. Наивысшими результатами смогли похвастаться ребята из школ № 1, 26 и 31 Абакана — Кристина Хоревская, Максим Шаховалов и Дарья Триппель, а также Софья Бирюкова из черногорской гимназии.