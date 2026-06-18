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Выпускник из Хакасии стал мультибалльником по ЕГЭ

Пять выпускников из Хакасии набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.

Источник: Комсомольская правда

В Хакасии стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку, который писали 4 июня. Среди выпускников республики со своей задачей справились на 100% пять человек. Наивысшими результатами смогли похвастаться ребята из школ № 1, 26 и 31 Абакана — Кристина Хоревская, Максим Шаховалов и Дарья Триппель, а также Софья Бирюкова из черногорской гимназии.

Выпускник школы № 1 Абакана Дмитрий Ципляков стал первым в регионе мультибалльником: он набрал 100 баллов по русскому языку, а ранее показал высший результат на экзамене по истории.

Отметим, что в крае ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов сдали 13 человек.