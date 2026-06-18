Перекрёсток улиц Ванеева и Невзоровых перекроют на три дня в Нижнем

19 июня перекроют движение на перекрстке улиц Ванеева и Сестёр Невзоровых в Нижнем Новгороде.
Об этом сообщает городская администрация.
Ограничения движения необходимы для того, чтобы «Объединенный коммунальный оператор» смог заменить 40 м трубопроводов под асфальтом в районе дома № 11 по улице Ванеева, уточняют городские власти.
Для безопасного размещения специальной коммунальной техники и организации ремонтных работ движение на площадке перекроют начиная с 22:00 19 июня, в пятницу.
Снять ограничения обещают до 23:00 воскресенья, 21 июня.
Ранее сообщалось, что парковка транспортных средств будет ограничена на улице Карла Маркса с 24 июня в Нижнем Новгороде.