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Перекрёсток улиц Ванеева и Невзоровых перекроют на три дня в Нижнем

Коммунальному оператору предстоит заменить трубы на участке.

19 июня перекроют движение на перекрстке улиц Ванеева и Сестёр Невзоровых в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщает городская администрация.

Ограничения движения необходимы для того, чтобы «Объединенный коммунальный оператор» смог заменить 40 м трубопроводов под асфальтом в районе дома № 11 по улице Ванеева, уточняют городские власти.

Для безопасного размещения специальной коммунальной техники и организации ремонтных работ движение на площадке перекроют начиная с 22:00 19 июня, в пятницу.

Снять ограничения обещают до 23:00 воскресенья, 21 июня.

Ранее сообщалось, что парковка транспортных средств будет ограничена на улице Карла Маркса с 24 июня в Нижнем Новгороде.