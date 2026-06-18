Какое устройство за 1500 тенге может уберечь ребенка от трагедии

В Карагандинской области растет число случаев выпадения детей из окон. Только за май и июнь в регионе произошло 22 таких происшествия, тогда как за весь прошлый летний сезон было зарегистрировано 27 случаев.
Тревожная статистика заставила спасателей усилить профилактическую работу. Помимо разъяснительных бесед с родителями, сотрудники ДЧС начали бесплатно устанавливать оконные блокираторы в квартирах многодетных и социально уязвимых семей.
С начала акции защитными устройствами уже оборудовали около 500 квартир. Отмечается, что один из самых доступных вариантов защиты стоит около полутора тысяч тенге. «Такой блокиратор стоит около полутора тысяч тенге, но может уберечь ребенка от падения. Трос легко крепится к оконной раме с двух сторон. Установить его можно самостоятельно всего за несколько минут», — сообщила корреспондент.
По словам мастера по установке окон Мадияра Тельманова, все больше родителей задумываются о безопасности детей. «Например, из десяти заказчиков примерно шестеро просят установить защиту. Сейчас случаи падения детей из окон участились, и многие родители беспокоятся о безопасности своих детей», — рассказал специалист.
К слову, помимо тросовых ограничителей популярностью пользуются защитные решетки из монолитного поликарбоната. Они способны выдерживать нагрузку до 100 килограммов и помогают предотвратить падение ребенка.
В ДЧС Карагандинской области основной причиной подобных происшествий называют москитные сетки. «Ребенок познает окружающий мир и не понимает, что москитная сетка не предназначена для защиты от падения. Он облокачивается на нее и вместе с ней выпадает из окна», — пояснил главный специалист управления предупреждения ДЧС Карагандинской области Темирлан Айтжан.
По данным спасателей, чаще всего дети выпадают из окон второго и третьего этажей. Многие родители считают такую высоту относительно безопасной и не устанавливают дополнительные средства защиты. Однако специалисты рекомендуют использовать блокираторы даже на первых этажах.
Как подчеркивают в ДЧС, при падении ребенок может получить серьезные травмы независимо от высоты.