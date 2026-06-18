Какое устройство за 1500 тенге может уберечь ребенка от трагедии

С начала акции защитными устройствами уже оборудовали около 500 квартир. Отмечается, что один из самых доступных вариантов защиты стоит около полутора тысяч тенге. «Такой блокиратор стоит около полутора тысяч тенге, но может уберечь ребенка от падения. Трос легко крепится к оконной раме с двух сторон. Установить его можно самостоятельно всего за несколько минут», — сообщила корреспондент.