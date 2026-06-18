Хабаровчан приглашают к участию во Всероссийском рейтинге лучших работодателей

Хабаровчан зовут стать частью Всероссийского рейтинга лучших работодателей, обеспечивающих трудоустройство для участников чемпионата «Абилимпикс». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», он продлится до 25 июля 2026 года.
В комитете по труду и занятости населения правительства Хабаровского края отметили, что мероприятие направлено на поддержку инклюзивного трудоустройства. Помимо этого, важным является и развитие профессиональных возможностей для участников чемпионатов «Абилимпикс».
Так, главным критерием оценки станет трудоустройство как можно большего количества граждан с инвалидностью и ОВЗ. Также будут учитывать обеспечение работников социальными гарантиями и их социально-трудовую адаптацию на рабочих местах.
Стать частью Всероссийского рейтинга могут все организации, осуществляющие свою деятельность на территории России. Однако особое внимание уделят тем компаниям, которые трудоустроили участников «Абилимпикса» в 2025 году.
Напомним, что по итогам прошлого рейтинга в топ-10 России вошли три организации из Хабаровского края. В частности, РО ВОРДИ, занявшее 7-е место в списке, и ФГКУ «301-й военный клинический госпиталь» Минобороны РФ, занявшее 8-е место. Замкнула топ АНО ПЛ ОВЗ «Солнечный дом».
— Участие в формировании рейтинга — важный шаг к созданию равных возможностей для профессиональной реализации всех категорий граждан в Хабаровском крае, — добавили в комитете по труду и занятости населения правительства региона.
Для желающих принять участие в рейтинге специалисты ведомства проведут консультации.