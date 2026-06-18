Хабаровский край в финале «Лидеров России»: две команды прошли отбор

В Национальном центре «Россия» подвели итоги шестого сезона конкурса управленцев «Лидеры России». По новому формату оценивалась эффективность командной работы участников. В состязании участвовали более 75 000 человек из России и 66 зарубежных стран, сообщает Пресс-служба Министерства цифрового развития и связи Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.