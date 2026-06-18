Житель Нижнекамска высадил банановую плантацию во дворе дома

В Нижнекамске местный житель устроил на улице Табеева настоящую банановую плантацию. Фотографиями он поделился в соцсети, подписав снимки: «Табеевские пальмы. Банан растет на улице».
Мужчина рассказал, что заказал трёхлетние корневища, посадил их в 60-литровые горшки дома, а через полтора месяца пересадил подросшие саженцы на улицу.
В комментариях горожане усомнились, что тропические растения переживут татарстанскую зиму. Автор поста заверил: корневища на зиму он будет выкапывать и заносить в тёплое помещение.
Листья банана повреждаются уже при нулевой температуре, а при −5 градусах чернеют и отмирают. Корневище способно выдержать до −15 градусов, а при хорошем укрытии мульчей — и до −30. Однако плодов в условиях средней полосы, скорее всего, не дождаться: бананы просто не успеют вызреть.