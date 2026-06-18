В Хабаровске детский футбол впервые получил большую летнюю лигу ДФО

В Хабаровске стартовала Летняя футбольная лига Дальнего Востока — турнир, который впервые объединил сильные детские команды региона именно в летний сезон. За кубок борются 18 команд из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Уссурийска и Благовещенска, сообщили в пресс-службе футбольной академии «Искра».
Матчи проходят на стадионе академии «Искра». Турнир построен по взрослой системе: каждая команда проведёт шесть выездных туров. Первый круг уже завершился, и хабаровские команды вошли в число лидеров по итогам стартовых матчей.
В лиге играют три возраста — футболисты 2014, 2015 и 2016 годов рождения. Среди старших участников первые две строчки занимают хабаровские команды: академия «Искра» и СКА-Хабаровск.
В группе 2015 года рождения лидирует благовещенский «Олимп», но рядом идёт «СШОР-Спартак» из Комсомольска-на-Амуре — у обеих команд по 10 очков. Среди футболистов 2016 года рождения на первом месте амурское «Динамо» из Благовещенска, следом располагается хабаровская академия «Искра».
«Футболисты горят игрой, отчаянно сражаются за победу в каждом матче. Поэтому турнир не обошёлся без жёлтых и, в единичных случаях, красных карточек. Но это абсолютно нормальная часть большого футбола, в который мы погружаем детей. Ребята получают качественный игровой опыт», — сказал главный судья соревнований Андрей Остапчук.
Исполнительный директор академии «Искра» Олег Сурцев отметил, что серьёзных летних турниров для футболистов 2014—2016 годов рождения на Дальнем Востоке раньше фактически не было. По его словам, в регионе проводились разрозненные соревнования с невысоким уровнем конкуренции, поэтому организаторы решили добавить в календарь полноценную летнюю лигу.
Среди участников есть и «Сборная Хабаровска» — команда, куда вошли перспективные игроки сразу из нескольких городских клубов. Летняя футбольная лига ДФО завершится осенью.