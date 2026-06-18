В Хабаровске детский футбол впервые получил большую летнюю лигу ДФО

«Футболисты горят игрой, отчаянно сражаются за победу в каждом матче. Поэтому турнир не обошёлся без жёлтых и, в единичных случаях, красных карточек. Но это абсолютно нормальная часть большого футбола, в который мы погружаем детей. Ребята получают качественный игровой опыт», — сказал главный судья соревнований Андрей Остапчук.